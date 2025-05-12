Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

La actriz María Manuela Gómez, reconocida por su papel en la producción Enfermeras del Canal RCN, sorprendió con la noticia de que está lista para dar un nuevo paso en su vida personal: el matrimonio.

María Manuela hizo de Valentina en Enfermeras en el año 2019. (Foto Canal RCN)

A sus casi 30 años, la actriz vive una etapa marcada por la estabilidad y el amor junto a su pareja Gabriel Bureau, con quien lleva un par de años.

¿Cómo nació la historia de amor entre María Manuela Gómez y Gabriel Bureau?

Su relación comenzó gracias a la intervención del esposo de su mejor amiga, quien le presentó a Gabriel durante una visita a Bogotá.

Aunque en ese momento no tenía intención de conocer a nadie, aceptó la invitación por hacerle el favor a su amiga de mostrarle la ciudad.

Una salida a un restaurante bastó para que surgiera la conexión que hoy los tiene planeando su boda.

A través de la dinámica de preguntas en Instagram, María Manuela sorprendió a sus seguidores al confirmar que ya tienen una idea de la fecha para casarse el próximo año.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

Sin embargo, aclaró que aún no está definida porque siguen en la búsqueda del lugar ideal.

La pareja planea realizar la ceremonia en una hacienda y este fin de semana visitarán una última opción antes de tomar la decisión final.

La actriz enfatizó que no quiere apresurarse y que todo dependerá de la disponibilidad del lugar en la fecha escogida.

Más allá de los preparativos, la actriz compartió la ilusión que la acompaña en esta etapa y la emoción de unir su vida con Gabriel en el sagrado matrimonio.

¿Qué papel interpreta María Manuela Gómez en Enfermeras?

María Manuela Gómez hizo parte del elenco de la reconocida producción Enfermeras, donde interpretó a Valentina, la hija de Román y María Clara.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado comparte emotivo mensaje tras entrevista con Cintia Cossio en ¿Qué hay pa’ dañar?

En la serie compartió pantalla con actores como Diana Hoyos y Pedro Palacio, consolidando su talento en la televisión nacional.

La novela, estrenada en 2019, está siendo retransmitida por la pantalla de Canal RCN en el horario de las 9:30 p.m., manteniendo su vigencia y conexión con la audiencia.