Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas tras confirmarse la noticia en que un reconocido exfutbolista de millonarios se casó con misteriosa fotografía.

Desde que se confirmó la noticia, miles de navegantes han generado una ola de comentarios acerca del importante paso que dio el futbolista mediante sus redes sociales.

¿Quién fue el reconocido exfutbolista de millonarios que se casó?

El nombre de Daniel Ruíz se ha convertido en tendencia tras revelar de manera curiosa que se casó con el amor de su vida llamada Carolina Rodríguez.

Él es Daniel Ruíz, el futbolista que se casó. | AFP: Raúl Arboleda

Tras varias semanas de expectativa por una publicación que realizó el exfutbolista de Millonarios, generó miles de comentarios por parte de sus seguidores tras confirmar que daría el “sí” con su pareja.

Recientemente, Daniel compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 154 mil seguidores, emotivas fotografías acerca del anuncio que tuvo con su pareja al confirmar que se casaron de manera privada, expresando las siguientes palabras:

“Un sueño del que no quiero despertar nunca. Ahora sí, te amo esposa, gracias por permitirte y hacerme sentirme el hombre más afortunado del mundo, como siempre te digo hasta viejitos reina mía. Te veo en el altar esposa”, agregó Daniel.

El anuncio que hizo Daniel ha generado una ola de comentarios en las redes sociales por parte de sus seguidores, quienes están a la expectativa de la especial relación que han tenido en los últimos años.

¿Cómo se casó Daniel Ruíz? | Foto: Freepik

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

¿Por qué Daniel Ruíz se ha convertido en uno de los futbolistas más influyentes del país?

Es clave mencionar que Daniel Ruíz ha dejado un importante legado en la historia del fútbol colombiano al ser parte de Fútbol Club Millonarios en el año 2021, en el que dejó un importante legado en este deporte.

Así también, Daniel adquirió un importante reconocimiento al ser parte de Fortaleza, Santos de Brasil y en la actualidad juega en el CSKA de Moscú, Rusia.

Desde luego, Daniel adquirió gran popularidad por parte de la hinchada de Millonarios al ser parte de la última plantilla de jugadores convocados en la Copa Betplay del equipo en el año 2022.