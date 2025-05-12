Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fans de Cazzu la sorprenden en Bogotá con serenata, regalos y un momento que se volvió viral

Fans de Cazzu la sorprendieron en Bogotá con regalos, serenata y un gesto inesperado antes de su esperado concierto.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá
Cazzu queda impactada: así la sorprendieron sus fans en Bogotá. (Foto: AFP)

En la noche del 4 de diciembre de 2025, la reconocida cantante argentina y expareja de Christian Nodal, Cazzu, presentó un concierto en el Movistar Arena.

Allí, no solo los fanáticos pudieron disfrutar de su música, sino que además tuvieron la oportunidad de conocerla en persona a las afueras del hotel en Bogotá.

¿Qué momento inesperado vivió Cazzu cuando sus seguidores la rodearon en Bogotá?

Todo esto ocurrió horas antes de la presentación que hizo la argentina en el Movistar Arena, en la que no solo interpretó sus temas, sino que además deleitó a los asistentes con su voz al cantar una icónica del Binomio de Oro y otra de Shakira.

Varios videos se hicieron virales, en los que se ve a Cazzu visiblemente emocionada saliendo a compartir unos momentos con la gente quienes la esperaban con papayera.

En las imágenes, la cantante argentina no solo se tomó fotografías, sino que también saludó a muchas personas que la esperaban con emoción en la que le dieron varios regalos e incluso le obsequiaron una camiseta de la tricolor.

La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá
Cazzu queda impactada: así la sorprendieron sus fans en Bogotá

La sorpresa llegó cuando algunos seguidores comenzaron a cantarle el “Feliz cumpleaños”, lo que generó una reacción inmediata de la artista, quien preguntó si ese homenaje era para ella. Sus fanáticos, por supuesto, le confirmaron que sí.

¿Por qué los fans de Cazzu le cantaron “Feliz cumpleaños” a las afueras de su hotel en Bogotá?

Este gesto se dio porque Cazzu está próxima a cumplir años el próximo 16 de diciembre, fecha que sus seguidores ya tenían muy presente.

Por supuesto, los videos en internet también han generado revuelo, elogiando la sencillez de Cazzu, la cual también estuvo compartiendo en medios nacionales y probando comida colombiana.

Por supuesto que los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, entre ellos: “No me gustan las canciones de Cazzu, pero amo su personalidad, su clase, su carisma y su amor a sus fans”.

También se encontraron mensajes como: “¡Hay que inundar TikTok con el trend del cumple de Cazzu!”.

Cazzu por su parte, agradeció a Colombia con una emotiva fotografía compartida en sus redes sociales.

 

