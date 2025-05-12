Noticias de interés, tendencias y entretenimiento

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía Talento nacional

Famoso exfutbolista de Millonarios Fútbol Club confirmó que se casó recientemente con curiosa fotografía.

Gregorio Pernía y su esposa mostraron el color de los ojos de su bebé Gregorio Pernía

¿Qué detalle del bebé de Gregorio Pernía confirmaron finalmente sus orgullosos padres?

Gregorio Pernía y su esposa compartieron el rostro de su recién nacido revelando un detalle en sus ojos que emocionó a fans.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025. La Liendra

La Liendra celebra sorteo del Mundial 2026 como “regalo” de cumpleaños

La Liendra celebró el sorteo del Mundial 2026 como un “regalo” de cumpleaños tras confirmarse el histórico duelo entre Colombia y Portugal.

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

La integrante del elenco de Enfermeras reveló que prepara su matrimonio y adelantó detalles de la fecha de su unión.

La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá Cazzu

Fans de Cazzu la sorprenden en Bogotá con serenata, regalos y un momento que se volvió viral

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología