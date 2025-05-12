La Liendra celebra sorteo del Mundial 2026 como “regalo” de cumpleaños

La liendra reaccionó al resultado del sorteo del mundial 2026, en el que Colombia enfrentará a Portugal, pues es la primera vez en la historia que eso sucede y justamente coincide con la fecha de su cumpleaños, por lo que lo tomó como un regalo esperado para su 2026.

El enfrentamiento entre la Selección Colombia liderada por James Rodríguez y la selección liderada por Cristiano Ronaldo quedó definido dentro del Grupo K, donde Portugal fue cabeza de serie.

¿Cómo reaccionó La Liendra al enterarse del histórico duelo?

La Liendra compartió un video en redes sociales donde se aprecia paso a paso cómo vivió el desarrollo del sorteo desde la sala de su casa, concentrado, siguiendo con atención cada movimiento en la transmisión oficial, hasta que finalmente aparece el nombre de Colombia junto al de Portugal.

Su reacción fue inmediata, saltó, gritó y celebró como si se tratara de un gol propio, pues para él, este cruce es un “regalo del destino”, pues junta en un mismo escenario a dos de las figuras que más admira en el mundo del fútbol, Luis Díaz, referente de la Selección Colombia, y Cristiano Ronaldo, uno de los atletas que más ha influenciado su vida y su afición por el deporte.

¿Por qué este partido es tan relevante para La Liendra?

Colombia nunca antes se había enfrentado a Portugal en un Mundial y aunque ambas selecciones han coincidido en amistosos y torneos menores, marcará el primer encuentro oficial en este escenario.

Colombia y Portugal se verán por primera vez en un Mundial… y La Liendra no pudo contener la emoción. Foto | Canal RCN.

La presencia de dos estrellas de talla mundial como Luis Díaz y Cristiano Ronaldo aumenta el atractivo del partido, convirtiéndolo en uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos.

¿Qué significó el sorteo para La Liendra?

Para La Liendra, más allá del análisis deportivo, este cruce tiene una carga emocional particular, pues no solo se trata de ver a su selección enfrentarse a una potencia europea, sino de vivirlo justo en su cumpleaños.

La Liendra celebró desde su casa el anuncio del histórico Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026. Foto | Canal RCN.

El sorteo dejó expectativas altas y una buena dosis de ilusión para los hinchas, y sin duda, La Liendra fue uno de los primeros en celebrar lo que podría convertirse en un momento histórico para la Selección Colombia.