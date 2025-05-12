Hijo de Giovanny Ayala narró el minuto a minuto de su rescate: "Vimos un zapato verde"

Hace unos días, se conoció la alentadora noticia de que Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, fue liberado.

Luego de días de incertidumbre en el que el joven estaba secuestrado, gracias a un trabajado en conjunto con las autoridades y diferentes organismos, se logró el rescate junto a su mánager Nicolás Pantoja.

Días después, Miguel estuvo en el matutino de Buen día, Colombia, del Canal RCN, en donde dio detalles en exclusiva del calvario que vivió.

¿Cómo fue el rescate de Miguel Ayala?

Puntualmente, uno de los ítems que abordó el hijo del cantante Giovanny Ayala fue cómo se dio la liberación, el momento del rescate.

En sus recuerdos, Miguel confesó que los días fueron eternos y lo único que hacía era hablar con su mánager para sobrellevar la temida situación. Sin embargo, el día del rescate escucharon ruidos y todo cambio.

"Se escucharon dos ruidos y ahí nadie llegaba sin avisar... Vimos un zapato verde, del Gaula, comando jungla, y suenan 3 disp4ros del que se escapó, 4 disp4ros, y nosotros de una vez nos agachamos. Yo ya la tenía clara, pasa algo y me agacho porque uno no sabe", reveló Miguel Ayala.

Luego de esto se sostuvo con su amigo y relató que cayeron juntos a un hueco, después comenzaron a gritar para que los ayudaran.

"No creíamos que era la Policía", añadió.

¿Por qué Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, no creía que había sido liberado?

En medio del shock de saber que fue rescatado, Miguel dio a conocer que no reaccionaba. En sus memorias, expresó que no se puso feliz porque lo que estaba viviendo podría haber sido un sueño y al despertar seguir secuestrado.

De hecho, hasta se rasguñó para comprobar que era verdad. Además, reaccionó como tal hasta que se vio frente a frente con su familia.

Para finalizar, el hijo de Giovanny Ayala contó que pasadas las horas pudo ver a su familia; cada vez que los miraba, con cada abrazo había más lágrimas.

