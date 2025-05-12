Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocido influenciador colombiano y expareja de Andrea Valdiri inicia etapa inesperada en su vida

Expareja de Andrea Valdiri sorprende al dar un giro en su vida que lo lleva más allá de las redes sociales y el entretenimiento.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Expareja de Andrea Valdiri, Felipe Saruma, le da un nuevo rumbo a su vida.
Expareja de Andrea Valdiri busca un cambio para su carrera digital. (Foto del influencer Freepik) (Foto de Andrea Valdiri Canal RCN)

Felipe Sarumaes uno de los creadores de contenido más reconocidos de Colombia.

Felipe Saruma y Andrea Valdiri se casaron en 2022.
Felipe Saruma y Andrea Valdiri se unieron en matrimonio en el año 2022. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

Con millones de seguidores en redes sociales, su nombre ha trascendido el entretenimiento digital para convertirse en referente en el mundo audiovisual debido a la calidad de sus producciones.

¿Cuántos seguidores tiene Felipe Saruma en las redes sociales?

Andrés Felipe Camargo González, conocido como Felipe Saruma, ha consolidado una comunidad sólida en plataformas como Instagram y TikTok, donde suma más de 5 millones de seguidores en la primera y más de 11 millones en la segunda, además de cientos de millones de interacciones en sus publicaciones.

Este jueves 4 de diciembre, se oficializó su nombre dentro de una lista a la Cámara de Representantes por el Atlántico, de cara a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.

Su inclusión refleja la intención de conectar con el voto joven y aprovechar su enorme influencia digital, que lo mantiene como una figura llamativa en el panorama nacional.

¿En qué año se casaron Felipe Saruma y Andrea Valdiri?

Felipe Saruma también es recordado por su relación con la creadora de contenido Andrea Valdiri, con quien contrajo matrimonio en 2022.

Sin embargo, meses después anunciaron su separación, un hecho que sorprendió a sus seguidores y marcó un giro en la vida del influencer quien decidió enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales.

Artículos relacionados

Tras ese episodio, Saruma continuó consolidando su carrera en el ámbito audiovisual.

Su talento detrás de las cámaras lo ha llevado a producir y dirigir videos musicales para reconocidas figuras de la música, entre ellas Silvestre Dangond demostrando que su creatividad no se limita al contenido digital cotidiano, sino que también tiene un lugar en la industria artística.

Artículos relacionados

Su estilo narrativo y la calidad técnica de sus proyectos le han permitido ganar reconocimiento en escenarios donde la creatividad es clave.

La evolución de Felipe Saruma ha sido constante y estratégica. Su capacidad para adaptarse a distintos formatos lo ha llevado a explorar nuevas facetas, consolidando un perfil que combina la influencia digital con la producción audiovisual de alto nivel.

Felipe Saruma busca respaldo de sus seguidores.
Felipe Saruma busca respaldo de sus seguidores, pero en otro terreno público. (Foto Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía Talento nacional

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía

Famoso exfutbolista de Millonarios Fútbol Club confirmó que se casó recientemente con curiosa fotografía.

Gregorio Pernía y su esposa mostraron el color de los ojos de su bebé Gregorio Pernía

¿Qué detalle del bebé de Gregorio Pernía confirmaron finalmente sus orgullosos padres?

Gregorio Pernía y su esposa compartieron el rostro de su recién nacido revelando un detalle en sus ojos que emocionó a fans.

El productor musical Benny Blanco revela, en su Instagram, nuevas fotos de su boda con Selena Gomez. Selena Gómez

Selena Gómez y Benny Blanco enamoran celebrando su primera Navidad juntos

Selena Gómez y Benny Blanco compartieron tiernas fotos de su primera Navidad como esposos, una celebración llena de fotos y romance.

Lo más superlike

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

La integrante del elenco de Enfermeras reveló que prepara su matrimonio y adelantó detalles de la fecha de su unión.

La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá Cazzu

Fans de Cazzu la sorprenden en Bogotá con serenata, regalos y un momento que se volvió viral

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología