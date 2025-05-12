El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología

La psicología es una rama de estudio que tiene diversos enfoques, uno de ellos es el de la psicología del color.

El color puede revelar rasgos de la personalidad de una persona, de allí que muchos se enfoquen en preguntar cuál es la tonalidad preferida y qué sienten al usarla a la hora de vestir.

Pues bien, resulta que hay colores que se relacionan con el éxito; de hecho, varios reconocidos rostros del mundo los utilizan.

¿Cuáles son los colores que se asocian con las personas exitosas?

En ese sentido, la psicología del color estima que son tres los colores que se usan y se vinculan al éxito.

Los colores son estudiados por la psicología | Foto de Freepik.

1. Verde esmeralda

Acudiendo a datos compartidos en La Nación, el verde esmeralda significa crecimiento, prosperidad y visión.

Desde una postura psicológica, se asocia con la toma de decisiones y objetivos claros para alcanzar lo que se desea. Asimismo, denota equilibrio, mientras que el bienestar se hace presente en distintos terrenos, como, por ejemplo, el profesional.

2. Rojo vino

El rojo no necesariamente significa amor, sino que a la vez puede atraer el éxito. Entre las características de esta tonalidad se encuentra la fortaleza interior, disciplina y firmeza.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

En la psicología, se considera que el rojo vino denota autoconfianza y equilibra la energía. Adicionalmente, puede que sea ideal para superar conflictos, mientras que, lo usan personas perseverantes y orientadas a la acción.

3. Azul profundo

Entre las características que se les da a este color se encuentra la estrategia, la efectividad y la confianza en sí mismo. De igual forma, la calma que proyecta puede que contribuya a la estabilidad a la hora de querer ser exitoso.

Investigaciones de Color Research & Application consignan que el color azul profundo es notable a la hora de querer tener una buena percepción enfocada en el liderazgo y la credibilidad.

Existe una extensa paleta de colores | Foto de Freepik.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Hijo de Giovanny Ayala narró el minuto a minuto de su rescate: "Vimos un zapato verde"

No está de más añadir que el color tan solo es una elección, pues el éxito se puede manifestar de distintas maneras, entre ellas las palabras y la forma cómo cada persona se comporta ante una situación particular.