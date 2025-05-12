Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Día de las velitas: ¿Cuántas encender, de qué color y qué pedir?

Detalles que no debes dejar pasar para disfrutar y vivir correctamente la tradición del Día de la velitas.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

El Día de velitas ha marcado una gran tradición colombiana, la cual, se suele celebrar el 7 de diciembre, aunque en algunas regiones del país también lo hacen el 8 de diciembre con motivo para reflexionar, pedir deseos y compartir en familia.

¿Cuántas velas y de qué color debo encender el Día de la velitas?

Si bien cada familia tiene su propia costumbre, aquí te dejamos algunas recomendaciones que tal vez te puedan servir para disfrutar de mejor manera este fecha.

No hay una cantidad exacta que debas encender, pero puedes hacerlo de varias maneras:

  • Una por cada miembro de tu familia.
  • Una por cada deseo que tienes para el Fin de Año y Año Nuevo.
  • Una por cada mes del año.

Puedes usar los colores que quieras, pero aquí te dejamos el significado de cada color que puede aplicar a los propósitos que quiere pedir.

  • Blanca: signfica paz, armonía, pureza, bienestar general.
  • Amarilla o dorada: representa prosperidad económica y abundancia.
  • Roja: refleja amor y relaciones afectivas.
  • Verde: significa salud, equilibrio y vitalidad.
  • Azul: representa protección, calma y sabiduría.
  • Naranja: refleja energía, alegría y éxito profesional.
  • Morado: significa espiritualidad, reflexión y transformación personal.
  • Rosado: refleja afecto y ternura.

¿Qué debo pedir el Día de las velitas?

Normalmente por cada vela se suele pedir un deseo, pero en algunas ocasiones se olvida, se pasa o se deja de lado ciertos aspectos importantes, por lo que te dejamos algunas ideas que puedes tener presente.

  • Empieza con deseos personales: pide cosas materiales y espirituales que quieras obtener.
  • Continúa con deseos familiares: pide por ciertas cosas en específico que quieras en beneficio para tus seres queridos.
  • Sigue por el bienestar social: pide por otras personas o aspectos que te rodean como tus vecinos, compañeros de trabajo y/o amigos.

También puedes hacer oraciones mientras esperas que cada vela se consuma para que tus deseos se cumpla.

No olvides que una vez termines de encender velas verifica que todo quede totalmente apagado para que ocurran accidentes y botar los residuos donde corresponde para ayudar al medio ambiente.

