Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Giovanny Ayala mostró la emotiva reacción de su mamá tras la liberación de su nieto Miguel

Giovanny Ayala sacó a la luz una emotiva instantánea de su mamá tras la liberación de su nieto Miguel Ayala.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Abuela de Miguel Ayala reaccionó a su liberación
Giovanny Ayala compartió tierna foto de su mamá tras liberación de Miguel. (Fotos Canal RCN)

La familia de los jóvenes Miguel Ayala y Nicolás Pantoja pasaron semanas de terror e incertidumbre tras sus desapariciones. Una pesadilla que terminó el pasado 2 de diciembre.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó la abuela de Miguel Ayala tras su liberación?

El Gaula de la Policía fue el encargado de gestar todo el rescate de estos dos jóvenes que llevaban desaparecidos desde el 18 de noviembre.

Los jóvenes fueron encontrados en una especie de campamento improvisado en una zona rural del Cauca, allí los dos jóvenes estaban en un 'cambuche' descalzos.

Tras su liberación, ambos se reencontraron con sus familiares, quienes nunca perdieron la esperanza de volverlos a ver sanos y salvos.

Precisamente, la mamá del artista Giovanny Ayala fue una de las más emotivas al volver a ver a su nieto de 23 años.

Miguel Ayala y Giovanny Ayala
Miguel Ayala se reencontró con su familia tras su secuestro. (Buen Día, Colombia)

Artículos relacionados

Giovanny Ayala compartió emotiva foto de su mamá tras liberación de su nieto Miguel Ayala

Giovanny Ayala compartió en la jornada del 5 de diciembre una emotiva fotografía que dejó ver la tranquilidad de su mamá, Carmenza, luego de la liberación de su nieto.

El cantante aseguró que su progenitora había recuperado la calma y tranquilidad de su vida, además, de poder volver a conciliar el sueño.

Carmencita después que su nieto volvió a la libertad.

En la imagen se ve a la mamá del artista descansando plácidamente en el sofá, demostrando su tranquilidad por el regreso de Miguel Ayala.

Artículos relacionados

Miguel Ayala reveló detalles de su secuestro, ¿qué dijo?

Miguel Ayala estuvo en Buen día, Colombia contando detalles de lo que vivió durante sus días privado de la libertad.

El joven artista reveló cómo fue que los interceptaron el día de su desaparición, contando que fueron cuatro hombres los que los hicieron bajarse de su vehículo y subir a otro.

"Nos encerró un carro y se bajaron como cuatro tipos y nos dijeron 'pasen todo' y nos dijeron lo vamos a llevar a usted por hacer esto y por su papá, su hermano, usted, nos encerraron y nos llevaron a otro carro y luego al lugar, caminamos como 5 horas"

El joven aseguró que todavía está procesando todo lo que pasó y que necesita tiempo de tranquilidad para asimilarlo, pero pronto volverá con todas las ganas y la fuerza que siempre me ha caracterizado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía Talento nacional

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía

Famoso exfutbolista de Millonarios Fútbol Club confirmó que se casó recientemente con curiosa fotografía.

Gregorio Pernía y su esposa mostraron el color de los ojos de su bebé Gregorio Pernía

¿Qué detalle del bebé de Gregorio Pernía confirmaron finalmente sus orgullosos padres?

Gregorio Pernía y su esposa compartieron el rostro de su recién nacido revelando un detalle en sus ojos que emocionó a fans.

El productor musical Benny Blanco revela, en su Instagram, nuevas fotos de su boda con Selena Gomez. Selena Gómez

Selena Gómez y Benny Blanco enamoran celebrando su primera Navidad juntos

Selena Gómez y Benny Blanco compartieron tiernas fotos de su primera Navidad como esposos, una celebración llena de fotos y romance.

Lo más superlike

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

La integrante del elenco de Enfermeras reveló que prepara su matrimonio y adelantó detalles de la fecha de su unión.

La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá Cazzu

Fans de Cazzu la sorprenden en Bogotá con serenata, regalos y un momento que se volvió viral

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología