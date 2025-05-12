Giovanny Ayala mostró la emotiva reacción de su mamá tras la liberación de su nieto Miguel

La familia de los jóvenes Miguel Ayala y Nicolás Pantoja pasaron semanas de terror e incertidumbre tras sus desapariciones. Una pesadilla que terminó el pasado 2 de diciembre.

¿Cómo reaccionó la abuela de Miguel Ayala tras su liberación?

El Gaula de la Policía fue el encargado de gestar todo el rescate de estos dos jóvenes que llevaban desaparecidos desde el 18 de noviembre.

Los jóvenes fueron encontrados en una especie de campamento improvisado en una zona rural del Cauca, allí los dos jóvenes estaban en un 'cambuche' descalzos.

Tras su liberación, ambos se reencontraron con sus familiares, quienes nunca perdieron la esperanza de volverlos a ver sanos y salvos.

Precisamente, la mamá del artista Giovanny Ayala fue una de las más emotivas al volver a ver a su nieto de 23 años.

Miguel Ayala se reencontró con su familia tras su secuestro. (Buen Día, Colombia)

Giovanny Ayala compartió emotiva foto de su mamá tras liberación de su nieto Miguel Ayala

Giovanny Ayala compartió en la jornada del 5 de diciembre una emotiva fotografía que dejó ver la tranquilidad de su mamá, Carmenza, luego de la liberación de su nieto.

El cantante aseguró que su progenitora había recuperado la calma y tranquilidad de su vida, además, de poder volver a conciliar el sueño.

Carmencita después que su nieto volvió a la libertad.

En la imagen se ve a la mamá del artista descansando plácidamente en el sofá, demostrando su tranquilidad por el regreso de Miguel Ayala.

Miguel Ayala reveló detalles de su secuestro, ¿qué dijo?

Miguel Ayala estuvo en Buen día, Colombia contando detalles de lo que vivió durante sus días privado de la libertad.

El joven artista reveló cómo fue que los interceptaron el día de su desaparición, contando que fueron cuatro hombres los que los hicieron bajarse de su vehículo y subir a otro.

"Nos encerró un carro y se bajaron como cuatro tipos y nos dijeron 'pasen todo' y nos dijeron lo vamos a llevar a usted por hacer esto y por su papá, su hermano, usted, nos encerraron y nos llevaron a otro carro y luego al lugar, caminamos como 5 horas"

El joven aseguró que todavía está procesando todo lo que pasó y que necesita tiempo de tranquilidad para asimilarlo, pero pronto volverá con todas las ganas y la fuerza que siempre me ha caracterizado.