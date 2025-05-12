Greeicy sorprendió al revelar imágenes de su hijo, Kai: ¿ya mostró su rostro?

La cantante colombiana, Greeicy Rendón, ha sorprendido a sus seguidores con una reciente publicación que hizo a través de sus redes sociales, en donde reveló detalles de sus días más felices junto a su familia y amigos.

¿Cuál es la publicación que hizo Greeicy Rendón en sus redes sociales?

En horas de la mañana de este viernes 5 de diciembre, la artista caleña publicó un carrusel de fotos y videos a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde reveló varios momentos felices junto a su familia y amigos.

En su publicación, Greeicy mencionó que esas imágenes compartidas hacen parte de las cosas que “la curan”, pues en los últimos días estrenó su nueva canción “curándote”, la cual habla de los momentos felices que sanan.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

¿Greeicy dejó ver la cara de su hijo, Kai, en su última publicación?

A través de sus fotos y videos compartidos a través de su cuenta de Instagram, Greeicy dejó ver varios momentos específicos con su pequeño hijo, Kai, pues las imágenes enternecieron a sus seguidores, quienes no duraron de dejarles comentarios de amor a la artista.

Greeicy muestra a Kai de perfil en una publicación. (Foto: Canal RCN)

En diferentes videos del post, se ve a Kai jugando, sonriendo y posando junto a su mamá, de hecho, en un clip se le ven sus manitas rompiendo un huevo para ponerlo en un recipiente, video que más generó ternura entre los fanáticos de la artista.

Sin embargo, no se ve mucho el rostro del niño, eso sí, con lo poco que se ha revelado sobre su carita, el niño parece ser una copia de su mamá.

Artículos relacionados Mike Bahía Hijo de Mike Bahía y Greeicy disfruta del concierto de sus padres y enternece a miles de fans

¿Greeicy ya ha dejado ver el rostro de Kai?

En estas imágenes compartidas, se alcanza a ver a Kai, pero de perfil, pues ni Greeicy, ni Mike Bahía han revelado el rostro del menor; se entiende que quieran cuidar su privacidad.

Las tiernas imágenes de Greeicy con su hijo Kai. (Foto: Canal RCN)

Aun así, en repetidas ocasiones, los fanáticos de los artistas han detallado los videos que han compartido en sus redes sociales y detenidamente han descubierto el rostro de Kai y efectivamente, también han notado el gran parecido que tiene con Greeicy,

Aunque poco a poco se ha revelado la carita del niño, Mike y Greeicy han sido cuidadosos para proteger la privacidad del menor, pero claro, comparten momentos de felicidad con sus fanáticos, para que ellos se contagien de ese amor y alegría.