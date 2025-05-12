Yeferson Cossio revive un recuerdo que revela un momento doloroso de su vida: "Mientras aún vivía"

El creador de contenido colombiano Yeferson Cossio atraviesa un momento de reflexión que decidió compartir con su comunidad digital.

Yeferson Cossio recuerda a su padre con una emotiva fotografía. (Foto Canal RCN)

¿Qué recuerdo compartió Yeferson Cossio en sus redes sociales?

Hace siete años, Cossio enfrentó uno de los episodios más difíciles de su vida: la muerte de su padre a los 46 años.

Las causas nunca fueron reveladas, pero aquel momento dejó una huella profunda en el influencer y sigue siendo parte de su memoria.

En sus historias de Instagram, Cossio publicó una fotografía en la que se ve su mano sosteniendo la de su padre en los últimos instantes de vida.

“Hoy, pero hace 7 años, fue la última vez que pude agarrarle la mano mientras aún vivía”, escribió Yeferson Cossio en su publicación.

La imagen, cargada de nostalgia y dolor, generó una ola de mensajes de apoyo y ánimo de sus seguidores, quienes destacaron la valentía de compartir un recuerdo tan triste.

El recuerdo compartido por Yeferson Cossio no solo expuso el dolor de una pérdida, también permitió entender mejor la relación que tuvo con su padre.

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre su infancia junto a su hermano Yeferson Cossio?

Hace pocos días, su hermana y también creadora de contenido, Cintia Cossio, habló en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar? sobre la infancia que compartieron, describiéndola como un periodo difícil marcado por la falta de recursos y la ausencia en algunos momentos de sus padres.

Ese testimonio reveló las adversidades que enfrentaron en su niñez, pero la publicación de Cossio confirma que, pese a las dificultades, existía un vínculo fuerte con su padre.

El valor de esta publicación radica en que abre un espacio de reflexión sobre la resiliencia y la importancia de los vínculos familiares.

Más allá de la nostalgia, el mensaje implícito es claro: valorar el tiempo con los seres queridos y reconocer que incluso en medio de las carencias, los lazos afectivos pueden convertirse en la mayor fortaleza.