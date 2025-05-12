Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio revive un recuerdo que revela un momento doloroso de su vida: "Mientras aún vivía"

Yeferson Cossio recordó a su padre con una foto de hace 7 años que generó nostalgia y apoyo en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yeferson Cossio comparte triste recuerdo.
Yeferson Cossio causa nostalgia al compartir un triste recuerdo. (Foto de Yeferson Cossio Canal RCN) (Foto de persona en el hospital Freepik)

El creador de contenido colombiano Yeferson Cossio atraviesa un momento de reflexión que decidió compartir con su comunidad digital.

Yeferson Cossio recordó a su padre.
Yeferson Cossio recuerda a su padre con una emotiva fotografía. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué recuerdo compartió Yeferson Cossio en sus redes sociales?

Hace siete años, Cossio enfrentó uno de los episodios más difíciles de su vida: la muerte de su padre a los 46 años.

Las causas nunca fueron reveladas, pero aquel momento dejó una huella profunda en el influencer y sigue siendo parte de su memoria.

En sus historias de Instagram, Cossio publicó una fotografía en la que se ve su mano sosteniendo la de su padre en los últimos instantes de vida.

“Hoy, pero hace 7 años, fue la última vez que pude agarrarle la mano mientras aún vivía”, escribió Yeferson Cossio en su publicación.

La imagen, cargada de nostalgia y dolor, generó una ola de mensajes de apoyo y ánimo de sus seguidores, quienes destacaron la valentía de compartir un recuerdo tan triste.

El recuerdo compartido por Yeferson Cossio no solo expuso el dolor de una pérdida, también permitió entender mejor la relación que tuvo con su padre.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre su infancia junto a su hermano Yeferson Cossio?

Hace pocos días, su hermana y también creadora de contenido, Cintia Cossio, habló en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar? sobre la infancia que compartieron, describiéndola como un periodo difícil marcado por la falta de recursos y la ausencia en algunos momentos de sus padres.

Ese testimonio reveló las adversidades que enfrentaron en su niñez, pero la publicación de Cossio confirma que, pese a las dificultades, existía un vínculo fuerte con su padre.

Artículos relacionados

El valor de esta publicación radica en que abre un espacio de reflexión sobre la resiliencia y la importancia de los vínculos familiares.

Más allá de la nostalgia, el mensaje implícito es claro: valorar el tiempo con los seres queridos y reconocer que incluso en medio de las carencias, los lazos afectivos pueden convertirse en la mayor fortaleza.

Yeferson Cossio emociona a sus seguidores.
Yeferson Cossio desempolva un momento doloroso de su vida. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Miguel Ayala Giovanny Ayala

Hijo de Giovanny Ayala narró el minuto a minuto de su rescate: "Vimos un zapato verde"

Miguel Ayala, contó en exclusiva para Buen día, Colombia, del Canal RCN, el momento exacto en el que lo rescataron.

Greeicy muestra a Kai de perfil en una publicación llena de ternura Greeicy

Greeicy sorprendió al revelar imágenes de su hijo, Kai: ¿ya mostró su rostro?

Greeicy Rendón enterneció a sus fans con fotos y videos de su hijo, Kai, revelando momentos felices junto a su hijo.

Falleció el actor Cary-Hiroyuki Tagawa Talento internacional

Luto en el cine: falleció reconocido actor tras sufrir un derrame cerebral

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de icónico actor de Hollywood: su mánager revelo detalles de lo sucedido.

Lo más superlike

Así es el álbum Panini del Mundial 2026 Selección Colombia

Así es el álbum del Mundial 2026: ¿cuánto cuesta y fecha de salida en Colombia?

La nueva edición del álbum del Mundial de 2026 será el más grande y con mayor número de estampas en sus 55 años historia.

Shakira es criticada en redes por enviar mensaje en inglés a sus fans en Spotify Wrapped Shakira

Shakira recibe críticas de una fan por un inesperado detalle en su Spotify Wrapped: "antes eras chida"

Cazzu canta vallenato. Cazzu

Cazzu emocionó al público colombiano al cantar un clásico vallenato del Binomio de Oro en Bogotá

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?