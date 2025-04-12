Hijo de Mike Bahía y Greeicy disfruta del concierto de sus padres y enternece a miles de fans

El cantante colombiano Mike Bahía compartió un video en sus redes sociales de su hijo Kai conmoviendo a sus seguidores.

Kai emociona a los seguidores de sus padres Mike Bahía y Greeicy. (Foto Canal RCN)

¿Cómo disfrutó Kai de la presentación de sus padres Mike Bahía y Greeicy?

El pequeño aparece detrás del escenario durante la presentación de sus padres en el Megaland 2025, uno de los festivales más importantes de música en Colombia.

Kai llamó la atención al bailar y cantar las canciones de Mike Bahía y Greeicy con una alegría contagiosa que rápidamente se viralizó.

¿Mike Bahía y Greeicy llevan a su hijo Kai a las presentaciones?

El evento, producido por Páramos Presenta y MegaLive, empresa de eventos de RCN, reunió a más de 38 mil asistentes que vibraron con la energía de la pareja de artistas.

Asimismo, en una entrevista, Mike Bahía confesó que sueña con casarse con Greeicy, pero que ese paso lo dará cuando Kai sea consciente de la importancia de esa unión.

Además de la ternura que despertó el video, este episodio refleja cómo la familia se ha convertido en un eje fundamental dentro de la carrera artística de Mike Bahía y Greeicy.

Ambos han sabido equilibrar su vida personal con los compromisos profesionales, mostrando que detrás de los grandes escenarios también existe un espacio donde la música se convierte en un lenguaje compartido con su hijo.

El Megaland 2025 fue un ejemplo claro de esa conexión: un festival que no solo reunió a miles de fanáticos, sino que también sirvió como vitrina para mostrar la evolución de los artistas en su faceta de padres.

En el caso de Mike Bahía y Greeicy, ha fortalecido su vínculo con los seguidores, quienes no solo celebran su música, sino también la historia de amor que construyen junto a su hijo.

El Megaland 2025 también marcó un hito en la consolidación de los festivales masivos en Colombia.

La presencia de artistas internacionales y nacionales en un mismo escenario demuestra la capacidad de la industria local para producir eventos de gran escala, con estándares de calidad que compiten con los mejores del mundo.

La imagen de Kai disfrutando del show simboliza la continuidad de un legado artístico y familiar que, sin duda, seguirá marcando la escena musical.