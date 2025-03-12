Yeferson Cossio sorprendió con su agradecimiento a sus suegros y Carolina Gómez reaccionó: “Qué pena”

El creador de contenido Yeferson Cossio generó revuelo en redes sociales tras protagonizar un momento que rápidamente se viralizó.

Yeferson Cossio hace que Carolina Gómez se apene frente a sus papás. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el agradecimiento de Yeferson Cossio a los padres de Carolina Gómez por traerla al mundo?

En un clip compartido en plataformas digitales, se le ve a Yeferson junto a su novia Carolina Gómez y sus suegros disfrutando de unas bebidas, cuando decide agradecerle a su suegra por haber tenido a Carolina y no haber tomado una decisión diferente.

La situación generó risas entre los presentes y dejó a Carolina visiblemente apenada, al punto de esconderse debajo de la mesa mientras Cossio no podía contener la risa.

El momento evidencia la complicidad que caracteriza la relación entre Yeferson y Carolina.

La pareja ha compartido públicamente distintos aspectos de su vida sentimental, desde viajes y celebraciones hasta situaciones más complejas.

El agradecimiento a su suegra refuerza la imagen de Yeferson como un creador de contenido espontáneo y sin filtros.

Su estilo directo ha sido clave para conectar con millones de seguidores, aunque también lo ha llevado a enfrentar críticas.

“Yeferson, qué pena”, expresa Carolina Gómez en el video.

¿Cuándo iniciaron su relación Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Yeferson Cossio y Carolina Gómez hicieron pública su relación en 2022, poco después de que el creador de contenido terminara su largo noviazgo con la influenciadora Jenn Muriel.

En la actualidad, Yeferson y Carolina llevan más de tres años juntos, y su historia ha sido seguida de cerca por millones de usuarios en redes sociales.

Con el paso del tiempo, la pareja ha demostrado estabilidad sentimental, incluso en medio de rumores y polémicas que suelen acompañar a figuras públicas de su nivel de exposición.

El agradecimiento de Yeferson Cossio a sus suegros, más allá de la broma que desató risas, refleja la cercanía que ha construido con la familia de Carolina Gómez.

Yeferson Cossio se ha consolidado como uno de los influenciadores más seguidos en Colombia y Latinoamérica.

En Instagram supera los 12 millones de seguidores, mientras que en Facebook cuenta con más de 20 millones de seguidores y en YouTube acumula más de 4 millones de suscriptores gracias a sus videos de retos, bromas y experiencias personales.

En TikTok también mantiene una comunidad activa que interactúa con sus publicaciones virales.

Estas cifras reflejan el alcance que tiene su contenido y explican por qué momentos como el agradecimiento a sus suegros logran convertirse en tendencia en cuestión de horas.