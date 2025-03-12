Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Kimberly Reyes se sinceró sobre su salud mental: “no fue un proceso fácil”

Kimberly Reyes relató el proceso que atravesó con su salud mental. La actriz explicó cómo enfrentó esta etapa de su vida.

Kimberly Reyes se sinceró sobre su salud mental
Kimberly Reyes reveló detalles sobre su salud mental / (Foto de Buen día, Colombia)

Durante una entrevista dirigida por la periodista Ángela Solano, Kimberly Reyes habló sobre los episodios de depresión y ansiedad que atravesó durante su adolescencia y cómo identificó la presión personal como un factor que afectó su bienestar.

¿Qué dijo Kimberly Reyes sobre su salud mental?

Durante la conversación, Kimberly relató una etapa difícil en su vida. Reyes mencionó que convivió con experiencias emocionales que se presentaban por ciclos. Explicó que existían días manejables y otros que sentía “más duros”, señalando que reconocer estos cambios fue un paso importante.

Según la actriz, el origen estaba ligado a la exigencia que se imponía:

“Creo que siempre ha sido la presión que Kimberly se pone en darle el 100 % y cumplir las expectativas de los demás y no las de ella misma, y eso fue clave,” confesó.

¿Qué dijo Kimberly Reyes sobre su salud mental?
Kimberly Reyes relató una etapa difícil en su vida / (Foto de AFP)

Este descubrimiento la llevó a notar que las metas externas podían intensificar los síntomas, pues al priorizar aquello que creía que debía cumplir para los demás, dejó en segundo plano lo que realmente necesitaba para cuidarse y estabilizar su salud emocional.

La actriz también recordó un punto crítico relacionado con las autolesiones. Contó que desde joven se lastimaba los brazos y que las marcas permanecen. Durante años mantuvo esta situación en secreto, hasta que su madre se dio cuenta y comprendió que debía hablar sobre lo que estaba viviendo.

¿Qué decisiones tomó Kimberly Reyes para cambiar su historia?

Reyes explicó que el proceso de aceptar sus experiencias no fue inmediato. Como parte de un ejercicio de sanación, se tatuó un corazón en el brazo con el que buscó transformar un recuerdo difícil en un símbolo de reconocimiento personal. Más que un gesto estético, fue el inicio de un camino para contar lo que había atravesado.

¿Qué decisiones tomó Kimberly Reyes para cambiar su historia?
Kimberly Reyes habló de su proceso de salud mental / (Foto de Buen día, Colombia)

La actriz señaló que hablar del tema sin dramatizarlo fue clave para comprender que muchas personas transitan procesos similares. Indicó que aceptar el contexto personal ayuda a desactivar el miedo a compartirlo. Comentó que entender el origen de sus emociones, le permitió establecer límites para recuperar estabilidad.

¿Qué mensaje compartió Kimberly Reyes?

Reyes afirmó que uno de los pasos fundamentales fue decirles a sus amigos cercanos: “No estoy en un buen momento”. Compartirlo con alguien de confianza generó un punto de inflexión. Expresó que pedir ayuda no debe verse como una falta de fortaleza, sino como un acto que permite iniciar la búsqueda de soluciones.

En su mensaje final, la actriz enfatizó que, aunque el camino implica dificultades, es necesario “encontrar el fondo y seguir luchando todos los días”. Señaló que cada persona vive procesos distintos y que hablar con claridad puede evitar que quienes atraviesan situaciones similares se sientan aislados.

Con esta postura, Kimberly invitó a reconocer la importancia de la salud mental y a priorizar el bienestar propio sobre las expectativas externas.

