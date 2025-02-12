Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quién es Brahian Palacios, el futbolista colombiano que conquistó a La Suprema?

Brahian Palacios, futbolista colombiano y actual pareja de La Suprema, ha llamado la atención por su carrera e historia.

Brahian Palacios, el futbolista colombiano que conquistó a La Suprema
Brahian Palacios, futbolista colombiano y actual pareja de La Suprema / (Foto de AFP)

La conversación digital volvió a poner en tendencia a La Suprema, por un nuevo capítulo en su vida sentimental. El nombre de Brahian Palacios ha ganado relevancia entre los seguidores de la creadora de contenido, quienes comenzaron a indagar sobre el jugador, su trayectoria y la forma en que ambos revelaron su vínculo.

¿Quién es Brahian Palacios, novio actual de La Suprema?

Brahian Palacios es un futbolista profesional colombiano. Su nombre completo es Brahian Palacios Alzate y nació el 24 de noviembre de 2002. Actualmente, está cedido en el Al Wasl FC, club de la UAE Pro League en Emiratos Árabes Unidos, con un acuerdo vigente hasta julio de 2026.

En el ámbito nacional, ha sido parte de la Selección Colombia Sub-23, participación que fortaleció su proyección deportiva. Antes de su llegada a Brasil, tuvo una etapa destacada en Atlético Nacional, institución con la que obtuvo la Categoría Primera A, la Copa Colombia y la Superliga Colombiana.

¿Quién es Brahian Palacios, novio actual de La Suprema?
Brahian Palacios es un futbolista profesional colombiano / (Foto de AFP)

El desempeño de Palacios en el campo de futbol y su recorrido por diferentes ligas han despertado el interés de aficionados y analistas deportivos. Los seguidores destacan su adaptación a entornos competitivos fuera del país y su evolución dentro del fútbol profesional.

¿Cómo empezaron los rumores entre La Suprema y Brahian Palacios?

Los rumores surgieron en redes sociales. Internautas señalaron coincidencias en publicaciones, fechas y lugares que indicarían que La Suprema y Brahian Palacios estuvieron en Dubái al mismo tiempo. Las observaciones se basaron en contenidos compartidos por ambos, sin menciones mutuas.

¿Cómo empezaron los rumores entre La Suprema y Brahian Palacios?
La Suprema y Brahian Palacios confirman su relación / (Foto de Freepik)

Usuarios compararon paisajes, fondos y espacios de alojamiento publicados en sus perfiles. Estas similitudes dieron origen a teorías que relacionaban a la influenciadora con el futbolista. Durante ese periodo no hubo declaraciones públicas, por lo que la conversación se mantuvo únicamente en especulaciones.

¿Cómo confirmaron su relación Brahian Palacios y La Suprema?

La confirmación llegó a través de Instagram. Palacios publicó un carrusel con varias imágenes de la pareja, tomadas en Dubái. La descripción del futbolista decía: “y fue así”. Minutos después, La Suprema reaccionó en comentarios con un mensaje que generó aún más reacciones entre sus seguidores:

“Benditas sean las decisiones que me hicieron coincidir contigo, amor”.


Ese intercambio fue interpretado como la confirmación pública de la relación. Los fans destacaron que esta fue la primera vez en que ambos interactuaron directamente en publicaciones visibles, dejando de lado las deducciones basadas únicamente en señales previas.

