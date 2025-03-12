Famoso influencer se hace viral tras quebrarse en llanto al enterarse que será padre: así reaccionó

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la sorprendente reacción que tuvo un influencer colombiano al enterarse que se convertiría en padre por primera vez.

Sin duda, la reacción del creador de contenido digital ha causado miles de reacciones por parte de varios navegantes, quienes no dudaron en compartir su postura al respecto.

¿Quién es el reconocido influencer que se hizo viral tras llorar al enterarse que sería papá?

En los últimos meses, un reconocido creador de contenido digital se ha hecho viral tras compartir su sorprendente reacción tras convertirse en padre por primera vez, se ha hecho a conocer en redes sociales como: ‘El loko Arcangel’.

Así reaccionó el influencer al convertirse en padre. | Foto: Freepik

Recientemente, el influenciador compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 25 mil seguidores, su inesperada reacción tras enterarse que sería padre por primera vez y entre lágrima expresó lo siguiente:

“Dios mío, gracias por darme esta dicha de ser papá. Voy a ser papá”, añadió el influenciador.

Desde luego, la reacción del Loko Arcangel ha despertado gran curiosidad por parte de internautas, quienes han resaltado con emotividad ver que un hombre se emocione con la noticia de que se convertiría en padre por primera vez.

¿Qué contenido comparte el ‘Loko Arcangel’ en sus redes sociales?

Es clave mencionar que el creador de contenido digital se ha dado a conocer en redes sociales por demostrar varios acontecimientos de su vida personal, en especial, por compartir frases típicas de la cultura costeña, donde nació.

Así también, el influenciador ha tenido un importante recibimiento por parte de sus seguidores al demostrar su buen sentido del humor.

¿Qué contenido sube el 'Loko Arcangel'? | Foto: Freepik

Desde luego, uno de los factores que más han hecho a conocer al creador de contenido son sus reacciones, las cuales han acaparado la atención por parte de sus seguidores, tal como lo mostró en su reciente video, expresando su felicidad tras enterarse que se convertiría en padre por primera vez.

Por su parte, el video cuenta con casi un millón de reproducciones, convirtiéndose en uno de los nuevos influencers con gran futuro en redes.