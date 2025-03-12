Juliana Calderón destapa la verdad sobre la relación que tiene con Juan David Tejada, ¿son novios?

Desde hace semanas, se empezó a relacionar a la abogada Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, con el empresario Juan David Tejada, exesposo de la influenciadora Aida Victoria Merlano.

¿Qué dicen sobre Juliana Calderón y Juan David Tejada?

En redes sociales comenzaron a circular rumores de que, aparentemente, Juliana y Juan David se conocen y tienen algo más que una amistad. Esto no había sido corroborado o desmentido por ninguno de los dos, hasta que la joven decidió contar la verdad.

Juliana Calderón es abogada de profesión y popular en redes sociales | Foto del Canal RCN.

Juliana Calderón, caracterizada por generar polémica, apareció en un video en el que habló sobre la relación que tiene con Juan David Tejada. Esto teniendo en cuenta que las especulaciones cada vez más iban creciendo.

De hecho, en República Dominicana Yina Calderón se sorprendió al enterarse de la supuesta cercanía entre su hermana y el agropecuario, como también llaman al excompañero sentimental de Aida Victoria Merlano.

¿Juliana Calderón y Juan David tejada son novios?

Como se mencionó, se destapó la verdad y fue por parte de la misma Juliana Calderón, quien desmintió todo rumor acerca de ella sería novia de Juan David Tejada. No obstante, aclaró que sí lo conoce y ha hablado con él, así que se refirió a la amistad que hay entre ellos dos.

"El tema de mi amigo, el agropecuario. Juan es excelente persona, lo conocí, somos excelentes amigos. Quiero aclarar que él y yo no tenemos absolutamente nada", reveló Juliana Calderón.

Juliana Calderón aclaró su situación sentimental con el agropecuario | Foto del Canal RCN.

Asimismo, dio a conocer que ella presentó a Juan David Tejada con su hermana Yina Calderón a través de una videollamada.

"Yo se lo presenté a mi hermana, hicimos videollamada, entonces, nada, yo no tengo absolutamente nada con él", ratificó Juliana Calderón.

En resumen, quedó claro que solo hay una amistad entre Juliana y Juan David, dejando a un lado los rumores de los que la influencer no dejaba de ser la protagonista con el ex de Aida Victoria Merlano.

Cabe mencionar que Juliana Calderón tendría novio, se trata de Deimer Ordoñez Rojas, un administrador de empresas y abogado especialista administrativo con quien estaría desde hace un buen tiempo.