Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón destapa la verdad sobre la relación que tiene con Juan David Tejada, ¿son novios?

Juliana Calderón decidió confesar el vínculo que tiene con Juan David Tejada, exesposo de Aida Victoria Merlano.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Juliana Calderón, Juan David Tejada
Juliana Calderón destapa la verdad sobre la relación que tiene con Juan David Tejada | Foto del Canal RCN y Freepik.

Desde hace semanas, se empezó a relacionar a la abogada Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, con el empresario Juan David Tejada, exesposo de la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados

¿Qué dicen sobre Juliana Calderón y Juan David Tejada?

En redes sociales comenzaron a circular rumores de que, aparentemente, Juliana y Juan David se conocen y tienen algo más que una amistad. Esto no había sido corroborado o desmentido por ninguno de los dos, hasta que la joven decidió contar la verdad.

Juliana Calderón
Juliana Calderón es abogada de profesión y popular en redes sociales | Foto del Canal RCN.

Juliana Calderón, caracterizada por generar polémica, apareció en un video en el que habló sobre la relación que tiene con Juan David Tejada. Esto teniendo en cuenta que las especulaciones cada vez más iban creciendo.

De hecho, en República Dominicana Yina Calderón se sorprendió al enterarse de la supuesta cercanía entre su hermana y el agropecuario, como también llaman al excompañero sentimental de Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados

¿Juliana Calderón y Juan David tejada son novios?

Como se mencionó, se destapó la verdad y fue por parte de la misma Juliana Calderón, quien desmintió todo rumor acerca de ella sería novia de Juan David Tejada. No obstante, aclaró que sí lo conoce y ha hablado con él, así que se refirió a la amistad que hay entre ellos dos.

"El tema de mi amigo, el agropecuario. Juan es excelente persona, lo conocí, somos excelentes amigos. Quiero aclarar que él y yo no tenemos absolutamente nada", reveló Juliana Calderón.

Juliana Calderón
Juliana Calderón aclaró su situación sentimental con el agropecuario | Foto del Canal RCN.

Asimismo, dio a conocer que ella presentó a Juan David Tejada con su hermana Yina Calderón a través de una videollamada.

"Yo se lo presenté a mi hermana, hicimos videollamada, entonces, nada, yo no tengo absolutamente nada con él", ratificó Juliana Calderón.

En resumen, quedó claro que solo hay una amistad entre Juliana y Juan David, dejando a un lado los rumores de los que la influencer no dejaba de ser la protagonista con el ex de Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados

Cabe mencionar que Juliana Calderón tendría novio, se trata de Deimer Ordoñez Rojas, un administrador de empresas y abogado especialista administrativo con quien estaría desde hace un buen tiempo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón revienta tras confirmar que vuelve a Colombia y deja República Dominicana

Yina Calderón dividió las opiniones luego de que expresó que vuelve a pisar Colombia. "Ya parto", dijo.

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver” Cintia Cossio

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver”

Cintia Cossio hizo sorprendente confesión acerca de su ruptura con Jhoan López, su actual pareja tras un año separados.

Kim Kardashian mostró cómo luce su casa en esta Navidad Kim Kardashian

Kim Kardashian presume su lujosa decoración con múltiples árboles de Navidad en casa

Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores al mostrarles que no solo decoró su casa con un solo árbol de Navidad, sino con varios.

Lo más superlike

Broma del elfo en Navidad Navidad

La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad

Fenómeno de la tradición del elfo se está tomando los hogares en esta Navidad. Aquí los detalles.

Cintia Cossio habló sin filtros en el programa ¿Qué hay pa' dañar? Cintia Cossio

Cintia Cossio confesó en ¿Qué hay pa’ dañar? cómo la llegada de su segundo hijo le salvó la vida

Falleció la chef Chef Lisette Malkin Talento internacional

Murió famosa chef tras caer de octavo piso en Barranquilla: esto se sabe

J Balvin sobre su Río J Balvin

J Balvin reveló que no quiere que su hijo sea cantante como él

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con recuerdos inéditos. Thalía

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con un emotivo aniversario