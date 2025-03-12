El actor cubano Mario Cimarro confirmó el fallecimiento de su mamá María Paz, quien llevaba años enfrentando una enfermedad degenerativa.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

Falleció María Paz, mamá del actor cubano Mario Cimarro, ¿qué se sabe?

A través de un emotivo mensaje, el actor compartió el profundo dolor de su pérdida y recordó los momentos más significativos junto a ella.

El actor confesó que necesitó tiempo para encontrar las palabras adecuadas, pues su corazón “estaba hecho pedazos” tras la partida de la mujer que lo formó y lo inspiró desde niño.

Han sido varias semanas de apoyar a mamá…he buscado mil maneras, para detenerme… para poder escribir... desde el lunes ya no está con nosotros.

El actor contó que su progenitora falleció tras una larga lucha contra el Alzheimer y al parecer pudo hacerlo en total tranquilidad y acompañada por sus seres queridos.

Se fue bien acompañada, con el cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote. He decidido honrarla con alegría, la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció.

Falleció la mamá de Mario Cimarro y así la despidió. (Foto Freepik)

Artículos relacionados Talento internacional Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

¿Cuáles fueron las fotos y mensaje con el que Mario Cimarro despidió a su mamá?

Mario Cimarro destacó la fortaleza de su mamá por aguantar y luchar contra esta enfermedad degenerativa por tantos años.

Lucho como una campeona contra el Alzheimer. La vamos a extrañar mucho, la vamos a recordar siempre.

En su mensaje, el actor recordó con nostalgia que María Paz fue maestra de muchas generaciones y la responsable de enseñarle a leer y escribir cuando tenía apenas tres años, la misma edad que hoy tiene su propio hijo.

María Paz, la maestra de muchas generaciones, la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir con la misma edad que hoy tiene mi propio retoño, 3 añitos.

Asimismo, destacó también el ejemplo de resiliencia y calma con el que ella lo preparó para enfrentar la vida y sus desafíos. Mario expresó su tranquilidad por imaginarse a su mamá junto a su padre y otros seres queridos en el cielo.

El artista cerró su publicación agradeciendo las respetuosas muestras de cariño que ha recibido en medio de este difícil momento. Su mensaje rápidamente generó miles de reacciones y palabras de apoyo de seguidores y colegas que acompañan su duelo.

Gracias por sus respetuosas muestras de cariño ante nuestro duelo.

Artículos relacionados Talento nacional Famosa pareja del entretenimiento anunció que serán padres: así lo confirmaron

¿Qué es Alzheimer, enfermedad de la que falleció la mamá de Mario Cimarro?

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que se caracteriza por la destrucción progresiva de las células cerebrales, lo que causa un deterioro constante de las funciones cognitivas, como la memoria, el pensamiento y el lenguaje.

Esta pérdida de función mental empeora con el tiempo, llevando a una creciente incapacidad para realizar tareas cotidianas y, finalmente, a la dependencia de otras personas.