Yina Calderón revienta tras confirmar que vuelve a Colombia y deja República Dominicana

Yina Calderón dividió las opiniones luego de que expresó que vuelve a pisar Colombia. "Ya parto", dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón revienta tras confirmar que vuelve a Colombia y deja República Dominicana | Foto del Canal RCN y Freepik.

La empresaria de fajas Yina Calderón confirmó que se devuelve para Colombia después de un mes de haber estado en República Dominicana.

Este miércoles 3 de diciembre, la empresaria de fajas madrugó y comenzó a aparecer en redes sociales. Yina Calderón volvió a tener el poder de sus perfiles digitales y no ha dudado en hablar con sus seguidores.

¿Cuándo Yina Calderón regresa a Colombia?

Muchos creían que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 se iba a quedar en República Dominicana, pero, por el momento, eso no será así. Ella misma comentó que regresa al país que la vio nacer.

Yina Calderón
Yina Calderón comunicó que se devuelve para Colombia | Foto del Canal RCN.

"Hola, chicas, ¿cómo están? Chicos, yo ya estoy acá, mírenme la vista mía de Santo Domingo y ya parto para Colombia", anunció Yina Calderón frente a la cámara de su teléfono celular.

En efecto, se prevé que en poco tiempo la polémica influencer tomará el vuelo de regreso a Colombia, tema que tiene comentando a todos porque Yina es una mujer de amores y desacuerdos, razón por la que en redes sociales unos aplauden su decisión de volver al país tricolor y otros la rechazan.

Asimismo, Yina se despidió de República Dominicana, lo hizo con un video mostrando parte de la ciudad de Santo Domingo. Escribió "hasta pronto" y lo acompañó con dos emojis, uno de corazón rojo y otro de la bandera del país del Caribe.

¿Por qué Yina Calderón no se quedó en República Dominicana?

A Yina Calderón le ofrecieron trabajo en República Dominicana, inclusive sobre la mesa le pusieron un cheque en blanco para que ella cobrara lo que quisiera y aceptara quedarse en el país extranjero.

Yina Calderón
Yina Calderón no deja la polémica ni en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Por lo visto, la empresaria de fajas no fue convencida. Uno de los motivos de esto es porque comentó que tiene pendientes en Colombia, entre ellos la administración de su empresa.

Asimismo, la influenciadora ha venido comunicando que supuestamente estará en un nuevo reality el próximo año 2026, que no se descarta que sea una casa de los famosos.

