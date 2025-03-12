Viral | Así hablaba la Miss Universo 2025 Fátima Bosch en 2018: "Es el peor error"
Se esparció un video en internet de años atrás, cuando Fátima Bosch estaba en pleno crecimiento y se dirigió ante el público.
La nueva Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, sigue siendo tendencia. Luego de que concedió una entrevista en la que aseguró que no va a renunciar a la corona universal, se viralizó un clip de años atrás.
En redes sociales quedan consignados los recuerdos y en vista de la popularidad de Fátima, empezó a replicarse un video del año 2018, cuando Fátima Bosch ya estaba sumergiéndose en el mundo de los reinados de belleza.
¿Cuál es el mensaje que dio Fátima Bosch, Miss Universo 2025, en el año 2018?
Seguidores e internautas defendieron a la nueva Miss Universo, pues justificaron que su oratoria de hace años da el sustento para que ella hubiese ganado la competencia de belleza más importante del mundo.
Además, también resaltaron el mensaje que dijo en su momento la mexicana, pues se trata de un consejo en torno al hecho de ganar o perder un certamen.
"Nunca meterte a un certamen pensando en que yo tengo que ser la mejor o tengo que ganar, es el peor error que se puede cometer. La soberbia y me tocó verlo, siempre tienes que ser humilde y saber que es un juego, todo puede pasar, y nunca creerte más que nadie", dijo años atrás Fátima Bosch.
De igual forma, la mexicana mencionó que lo que a ella le sirvió en ese entonces para resaltar es que disfrutó de cada evento, pese al cansancio. Además, remarcó su actitud positiva y el hecho de hacer las cosas de corazón.
"Es esforzarte, enfocarte y pensar en tu familia... Voy a representar dignamente a mi municipio, sobre todo por la niña que un día fui; no defraudes a tu niña interior y cumple tu sueño", agregó Fátima Bosch.
¿Qué pasó tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025?
La coronación de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025 ha sido de las más mediáticas, pues hay quienes aseguran que no se merecía el título y otro la defienden hasta más no poder.
Por su parte, Fátima sigue aceptando su título y recalcando que ganó, así que no piensa desligarse de sus responsabilidades como reina universal.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike