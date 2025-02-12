Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura aparece tras su intervención médica y revela el proceso de recuperación que aún enfrenta

La Segura compartió detalles de su recuperación tras su intervención estética y habló con transparencia sobre el proceso médico.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura muestra su recuperación.
La Segura sorprende a sus seguidores desde la clínica. (Foto Canal RCN)

La influenciadora colombiana La Segura compartió con sus seguidores un nuevo avance en su proceso médico, luego de someterse a una lipectomía para retirar el exceso de piel tras el nacimiento de su hijo Lucca, fruto de su relación con el chef uruguayo Ignacio Baladán.

La Segura muestra su curación.
La Segura aún debe someterse a procesos de curación por la no cicatrización tras su lipectomía. (Foto Canal RCN)

En sus redes sociales, La Segura mostró cómo continúa la recuperación y explicó con detalle la situación que aún requiere atención.

¿Cómo avanza la recuperación estética de La Segura?

En una historia publicada en Instagram, La Segura apareció desde el consultorio de su médico, esperando una revisión en la única parte de la herida que no ha cerrado completamente.

Según relató, toda la intervención cicatrizó de manera perfecta, salvo un pequeño sector que necesita curación especial.

La creadora de contenido explicó que cuando una herida no se cierra de forma natural, se debe realizar un procedimiento para que ese “hueco” vaya llenándose poco a poco hasta cerrarse por completo.

La Segura dijo que es un proceso lento que exige paciencia y cuidados constantes, incluyendo el cambio frecuente de la gasa para evitar malos olores o complicaciones.

¿La Segura aún se encuentra en recuperación y reposo total tras su intervención estética?

Después de varias semanas de reposo, La Segura afirmó que ya pudo tener su primera salida y que se siente mucho mejor de salud.

Además, confirmó que dejó de drenar líquidos y que cada día recupera más energía, lo que ha tranquilizado a sus seguidores, quienes han estado atentos a cada actualización de su estado.

Más allá de su recuperación, La Segura sigue siendo protagonista en el mundo del entretenimiento.

Su participación en La Casa de los Famosos Colombia la convirtió en una de las figuras más visibles del reality, donde mostró su carácter fuerte y su autenticidad frente a las cámaras.

Hoy, mientras avanza en su proceso médico, La Segura combina su rol de madre con su faceta de creadora de contenido y figura televisiva.

Su autenticidad y cercanía han sido claves para mantener el apoyo de una comunidad digital que sigue cada paso de su vida y de la vida de su hijo Lucca.

La Segura debe someterse a un procedimiento médico.
La Segura debe someterse a un lento procedimiento médico por una herida que no le cierra naturalmente. (Foto Canal RCN)
