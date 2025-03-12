Cristina Umaña sacó a la luz inédita foto de Sandra Reyes a un año de su muerte: "Así te recuerdo"

Ha pasado un año desde el repentino y triste fallecimiento de la actriz Sandra Reyes, quien partió de este mundo el 1 de diciembre de 2024 a sus 49 años.

¿Cuál fue la foto que Cristina Umaña reveló de Sandra Reyes?

La muerte de la actriz Sandra Reyes conmocionó al mundo del entretenimiento y de la televisión porque pocos conocían de la enfermedad que la aquejaba.

La actriz nunca reveló de manera pública que llevaba luchando contra un cáncer desde un gran tiempo atrás, por lo que eligió llevar este proceso de manera reservada y en compañía de sus seres queridos.

A un año de su fallecimiento, su recuerdo sigue vivo en sus familiares y amigos, quienes aprovecharon su primer año de aniversario póstumo para recordarla y rendirle un homenaje.

Una de ellas fue su colega, Cristina Umaña, quien decidió desempolvar una fotografía suya junto a un emotivo mensaje.

Sandra Reyes es recordada a un año de su muerte. (Foto Canal RCN)

¿Cuáles fueron las palabras de Cristina Umaña para Sandra Reyes en su primer aniversario de muerte?

Cristina Umaña conmovió a sus fans y a la comunidad artística al publicar un emotivo mensaje dedicado a Sandra Reyes, quien falleció hace un año.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una fotografía y unas palabras cargadas de nostalgia, en las que dejó claro que el recuerdo de su colega y amiga sigue muy presente.

La actriz desempolvó una instantánea de la actriz fallecida en la que soltaba una gran carcajada, asegurando que hoy en su ausencia la recuerda de esa forma.

Así te recuerdo siempre. Love you infinito preciosa.

¿Qué otras actrices le rindieron homenaje a Sandra Reyes?

Este emotivo recuerdo que Cristina Umaña ha conmovido a miles de internautas y ha hecho que otras actrices dediquen emotivas palabras en honor a Sandra Reyes.

Andrea Guzmán fue una de las primeras en reaccionar y expresó lo mucho que le hace faltaba esa contagiosa risa de su colega: "Cuánto la extrañamos, qué sonrisa maravillosa".

Asimismo, Constanza Duque expresó la emotividad que le dio ver esa imagen: "Qué bello ser recordado así: puro corazón" y Marcela Mar también resaltó la gran alegría que siempre caracterizó a Sandra: "Que falta hace su risa y sabiduría".