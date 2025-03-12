Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valeria Aguilar protagoniza un emotivo baile con su papá y genera ternura entre sus seguidores

Valeria Aguilar compartió un emocionante baile con su papá que transmitió alegría y ternura en redes sociales.

Valeria Aguilar sorprende bailando.
Valeria Aguilar enternece las redes con un baile junto a su papá. (Foto Canal RCN)

Valeria Aguilar, improvisadora y exparticipante de MasterChef Celebrity 10 años, conmovió a sus seguidores con un gesto sencillo y lleno de ternura.

Valeria Aguilar emociona a sus seguidores.
Valeria Aguilar emociona a sus seguidores recopilando los momentos memorables. (Foto Canal RCN)

A través de su cuenta de Instagram, Aguilar compartió recientemente un feed con algunos de los momentos más significativos de los últimos días.

Entre ellos destacó un video que conmovió a sus seguidores: se le ve bailando junto a su papá en un sitio público, disfrutando y transmitiendo alegría.

Para ella, según ha contado en diversas oportunidades, su padre es la persona más importante en su vida, y ese vínculo quedó reflejado en un clip que generó ternura y múltiples reacciones positivas entre los internautas.

“Por eso, viajero, si acaso la encuentras, dile que sin ella ya no existo yo”, escribió Valeria Aguilar en su publicación.

Actualmente, Valeria se encuentra realizando presentaciones junto a su amiga y excompañera de reality, Valentina Taguado.

Sus shows llamados “Todo Vale”, es un espacio en el que improvisan y opinan con humor sobre diversos temas planteados por el público, demostrando la química y complicidad que las caracteriza.

Su presente artístico se complementa con su paso por MasterChef Celebrity. Valeria Aguilar fue una de las participantes que dejó huella en la competencia, mostrando creatividad en la cocina, aunque su camino terminó antes de llegar a la final.

La publicación en Instagram, más allá de ser un recuerdo entrañable, se convirtió en una muestra de cómo Valeria disfruta de la simpleza de la vida.

Valeria Aguilar continúa consolidándose como una figura auténtica dentro del entretenimiento colombiano, combinando su talento para la improvisación con momentos personales que generan conexión emocional con sus seguidores.

Valeria ha sabido aprovechar la visibilidad que le dio el reality para expandir su presencia en escenarios artísticos.

Esa mezcla entre humor y sensibilidad le ha permitido construir una comunidad fiel que la acompaña en cada etapa de su carrera.

Más allá de los escenarios, Valeria Aguilar se consolida como una voz fresca que inspira a disfrutar de la vida con alegría.

Valeria Aguilar fue participante de MasterChef Celebrity 10 años.
Valeria Aguilar tiene un proyecto de improvisación junto Valentina Taguado. (Foto Canal RCN)
