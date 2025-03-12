Aida Victoria Merlano lanza contundente mensaje en medio de nueva polémica: “Una mujer que trabaja”

La creadora de contenido barranquillera, Aida Victoria Merlano, volvió a estar en centro de atención tras las nuevas declaraciones que ha dado en contra de su expareja Juan David Tejada.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su expareja?

Aida Victoria Merlano sostuvo una corta relación con Juan David Tejada; fruto de ese amor nació Emiliano, quien ya tiene 4 meses. Sin embargo, la barranquillera confirmó, en medio de rumores, que su relación con el conocido agropecuario terminó cuando el bebé tenía tan solo 3 días de nacido.

Sumado a esto, entre el agropecuario y Aida Victoria han tenido varios conflictos a través de rede sociales en los que se ha expuesto conversaciones fuertes entre ellos, así como acusaciones mutuas.

Recientemente, la creadora de contenido compartió un documento relacionado con una demanda contra el padre de su hijo, además de un video que causó todo tipo de reacciones al confesar que vivió una situación delicada en el ámbito familiar.

Aida Victoria Merlano vuelve a lanzar mensaje en medio del conflicto con su ex. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión, la influencer publicó un nuevo video en el que presuntamente lanza una nueva indirecta hacia su expareja, lo que volvió a encender la conversación entre sus seguidores.

¿A quién va dirigida la nueva indirecta que publicó Aida Victoria Merlano?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 8 millones de seguidores, la influencer barranquillera compartió un corto video en el que se ve a un maquillador arreglándola, en otro fragmento a una persona peinándole el cabello, y en otra imagen aparece ella alzando a su bebé en medio del trabajo.

Finalmente, dejó ver el resultado luciendo una blusa negra y una falda blanca, mostrando el look completo que llamó la atención de sus seguidores, quienes elogiaron el resultado, pero más allá de su belleza, resaltaron su rol como madre.

Entre los comentarios de los internautas se podían leer algunos como: “Está soltera, pero no a la orden… y menos para agropecuarios”.

Y es que, en el video anterior donde mostró los documentos, ella resaltó su labor como madre, así como su faceta de trabajadora, asegurando además que puede hacer todo por sí sola.