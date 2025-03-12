Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Maiker Smith se refirió al momento incómodo que vivió Karen Sevillano en una emisora: "eso es serio"

Karen Sevillano y Maiker Smith hablaron sobre el comentario que recibió la influenciadora durante una entrevista en radio.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Karen Sevillano y Maiker Smith: esta es su historia
¿Qué une a Karen Sevillano y Maiker Smith? / (Fotos del Canal RCN)

Maiker Smith, aspirante de La casa de los famosos Colombia 3, respondió algunos dudas de sus seguidores, entre esas su opinión sobre el momento que vivió Karen Sevillano hace unos meses durante una entrevista radial.

Artículos relacionados

¿Qué ocurrió en la entrevista con Karen Sevillano?

A mediados del 2025, al hablar sobre su emprendimiento de productos de cuidado de la piel, Sevillano explicó que el bloqueador solar con color está diseñado para personas con pieles oscuras. En ese contexto, uno de los locutores la interrumpió preguntando si su producto sería “betún”. El gesto de desconcierto de Karen quedó registrado y llamó la atención en redes.

¿Qué ocurrió en la entrevista con Karen Sevillano?
Karen Sevillano vive incómodo momento durante una entrevista / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido intentó seguir la conversación, pero luego confesó que estuvo cerca de abandonar la entrevista y retirarse de la emisora al sentirse atacada por este tipo de comentarios. Usuarios señalaron que este tipo de situaciones amplifica algunas de las experiencias que viven las comunidades afrodescendientes.

Artículos relacionados

¿Por qué se pronunció Maiker Smith?

A la conversación se sumó Maiker Smith, amigo de Karen. Los seguidores del creador de contenido querían saber su opinión acerca de ese instante que fue viral en las plataformas digitales.

De acuerdo con Smith, tras ver el video de la entrevista, le escribió a Karen para saber cómo se encontraba y expresó que no toma estos temas a la ligera. Smith destacó que actualmente se intenta justificar situaciones similares bajo el argumento del humor, lo que lleva a que se reste importancia.

“Cuando vi ese video en TikTok, inmediatamente le escribí a Karen porque para mí esos temas son muy serios y yo no me los tomo a la ligera”, afirmó.

El influencer felicitó a Karen por mantener la postura y no permitir que el episodio se diluyera en debates secundarios, destacando su valentía al enfrentar este tipo de situaciones con calma y madurez.

Artículos relacionados

¿Maiker Smith estará en La casa de los famosos?

Maiker Smith es un creador de contenido y humorista de 34 años, originario de Antioquia. Integra el séptimo grupo de aspirantes a participar en la tercera temporada de La casa de los famosos. Su contenido suele girar en torno a la autoironía y la comedia cotidiana.

¿Maiker Smith estará en La casa de los famosos?
Maiker Smith, aspirante a La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El influenciador ha destacado que habla con energía y rapidez porque así se expresa desde siempre, y que ese estilo forma parte de su personalidad, no de una intención de confrontar a quienes lo escuchan.

Maiker se encuentra junto a otros cinco humoristas buscando un cupo para el programa. Si los usuarios ya tienen claro a quién apoyar, pueden confirmar su voto a través de lacasadelosfamososcolombia.com. Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 7 de diciembre a las 4:00 p.m.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El significado que tiene el nombre Mila, la bebé de Sara Corrales Sara Corrales

Sara Corrales reveló que será mamá de una niña: ¿Cuál es el poderoso significado de Mila?

Sara Corrales reveló que su bebé se llamará Mila, un nombre con historia y significado espiritual especial.

Gregorio Pernía y la tierna foto con su recién nacido tomando sol Gregorio Pernía

Gregorio Pernía comparte momento con su bebé con curiosa reflexión: “situaciones que Dios pone”

Gregorio Pernía compartió un emotivo momento con su bebé recién nacido e hizo una reflexión sobre su edad.

Hermano de Mariana Pajón enternece al presentar a su hijo Lucca por primera vez Mariana Pajón

Hermano de Mariana Pajón presentó a su hijo Lucca: “el primito de Théo PP”

Hermano de Mariana Pajón se mostró emocionado al compartir la ecografía 3D de su hijo que pronto nacerá.

Lo más superlike

Valentina Taguado sorprende con su mensaje a Cintia Cossio. Valentina Taguado

Valentina Taguado comparte emotivo mensaje tras entrevista con Cintia Cossio en ¿Qué hay pa’ dañar?

Valentina Taguado compartió una imagen con Cintia Cossio luego de la entrevista en ¿Qué hay pa’ dañar?, generando emoción.

Jhonny Rivera mostró la vieja moto que cambió su vida y nadie lo sabía. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera mostró cual fue su primera moto ¡aún la conserva!

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?

Astronomía Ciencia

Eventos astronómicos de diciembre de 2025: los últimos fenómenos que ocurrirán en el año

Broma del elfo en Navidad Navidad

La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad