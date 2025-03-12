Maiker Smith se refirió al momento incómodo que vivió Karen Sevillano en una emisora: "eso es serio"

Maiker Smith, aspirante de La casa de los famosos Colombia 3, respondió algunos dudas de sus seguidores, entre esas su opinión sobre el momento que vivió Karen Sevillano hace unos meses durante una entrevista radial.

¿Qué ocurrió en la entrevista con Karen Sevillano?

A mediados del 2025, al hablar sobre su emprendimiento de productos de cuidado de la piel, Sevillano explicó que el bloqueador solar con color está diseñado para personas con pieles oscuras. En ese contexto, uno de los locutores la interrumpió preguntando si su producto sería “betún”. El gesto de desconcierto de Karen quedó registrado y llamó la atención en redes.

Karen Sevillano vive incómodo momento durante una entrevista / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido intentó seguir la conversación, pero luego confesó que estuvo cerca de abandonar la entrevista y retirarse de la emisora al sentirse atacada por este tipo de comentarios. Usuarios señalaron que este tipo de situaciones amplifica algunas de las experiencias que viven las comunidades afrodescendientes.

¿Por qué se pronunció Maiker Smith?

A la conversación se sumó Maiker Smith, amigo de Karen. Los seguidores del creador de contenido querían saber su opinión acerca de ese instante que fue viral en las plataformas digitales.

De acuerdo con Smith, tras ver el video de la entrevista, le escribió a Karen para saber cómo se encontraba y expresó que no toma estos temas a la ligera. Smith destacó que actualmente se intenta justificar situaciones similares bajo el argumento del humor, lo que lleva a que se reste importancia.

“Cuando vi ese video en TikTok, inmediatamente le escribí a Karen porque para mí esos temas son muy serios y yo no me los tomo a la ligera”, afirmó.

El influencer felicitó a Karen por mantener la postura y no permitir que el episodio se diluyera en debates secundarios, destacando su valentía al enfrentar este tipo de situaciones con calma y madurez.

¿Maiker Smith estará en La casa de los famosos?

Maiker Smith es un creador de contenido y humorista de 34 años, originario de Antioquia. Integra el séptimo grupo de aspirantes a participar en la tercera temporada de La casa de los famosos. Su contenido suele girar en torno a la autoironía y la comedia cotidiana.

Maiker Smith, aspirante a La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El influenciador ha destacado que habla con energía y rapidez porque así se expresa desde siempre, y que ese estilo forma parte de su personalidad, no de una intención de confrontar a quienes lo escuchan.

Maiker se encuentra junto a otros cinco humoristas buscando un cupo para el programa. Si los usuarios ya tienen claro a quién apoyar, pueden confirmar su voto a través de lacasadelosfamososcolombia.com. Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 7 de diciembre a las 4:00 p.m.