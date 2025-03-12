Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio confesó que su novia Carolina lo hace sentir como “un perdedor”

Yeferson Cossio sorprendió al revelar que, pese a su éxito, hay algo en su relación que lo hace sentir como “un perdedor”.

Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada confesión de Cossio sobre Carolina que dejó a muchos intrigados
Yeferson Cossio reveló por qué Carolina lo hace sentir como "un perdedor".

Yeferson Cossio, reconocido influenciador colombiano, sorprendió a sus seguidores con una inesperada confesión sobre su relación con Carolina Gómez. Según contó, ella lo hace sentir como un “perdedor” por una sencilla razón que no pasó desapercibida.

¿Por qué Yeferson Cossio se siente como un “perdedor” al lado de Carolina Gómez?

En un reciente en vivo realizado por medio de una plataforma digital, Yeferson Cossio comentó ante sus cientos de seguidores en medio de una conversación que tenía con una amiga muy cercana grandes cualidades de su actual pareja sentimental Carolina Gómez.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez son pareja desde el 2022.
Yeferson Cossio se volvió novio de Carolina Gómez tras terminar su relación con Jenn Muriel.

Y es que en medio de la conversación el creador de contenido digital mencionó que su novia, quien actualmente tiene 22 años, le parecía una mujer bastante madura para su edad y que precisamente esta peculiaridad hacía que en ocasiones él se sintiera como un “perdedor”.

"Caro es la persona más madura que yo conozco y bien joven... Me hace sentir como perdedor"

Pues al parecer la joven habría demostrado un nivel de madures y de seriedad a su corta edad que él a sus 31 años aún no ha podido establecer en su vida. Y es que Cossio ha mencionado en diversas ocasiones que su novia no es fan de asistir a fiestas muy seguido, sino que por el contrario disfruta de un ambiente más calmado y familiar.

¿Cuándo inició la relación sentimental entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Vale la pena recordar que la relación entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez inició hace aproximadamente tres años, tiempo después de que el creador de contenido anunció el fin de su relación con Jenn Muriel.

Yeferson Cossio revela cuándo y dónde se casará con Carolina Gómez
Yeferson Cossio y Carolina Gómez se casan y revelan todos los detalles de lo que será su boda.

El creador de contenido reveló junto a Carolina frente a las cámaras de SuperLike en 2023 que el primer contacto que hubo entre ambos se llevó a cabo por temas laborales, pues en aquel entonces el exmánager de la influenciadora contactó a Cossio para entablar una posible alianza entre la joven y el antioqueño.

Sin embargo, la situación que empezó como algo laboral transcendió a algo sentimental debido a la atracción que hubo entre ambas personalidades. Actualmente, Yeferson Cossio y Carolina Gómez se encuentran comprometidos.

