EN VIDEO: Ana del Castillo lanza fuerte advertencia al sonidista de su show

Un video difundido el primero de diciembre del 2025, captó a Ana del Castillo en un concierto, reclamando de manera directa a un miembro del equipo técnico por un problema con el sonido. El episodio se viralizó y abrió un nuevo debate sobre su comportamiento durante sus presentaciones.

¿Qué sucedió con Ana del Castillo y el sonidista durante el concierto?

En las imágenes compartidas por asistentes al evento, se observa a la intérprete del vallenato en mitad del show mientras el sonido se corta inesperadamente. La música deja de escucharse y la artista interrumpe la interpretación para señalar a un operario encargado del audio.

Ana del Castillo reaccionó ante un error que ocurrió durante concierto / (Foto de Freepik)

Los asistentes afirman que el fallo se produjo en plena ejecución de la canción, lo que habría causado molestia inmediata en la cantante. Se dice que la artista se habría sentido afectada, por lo que consideró un error técnico reiterado.

La situación fue descrita por varios asistentes como un ambiente de tensión en tarima, acompañado por confusión entre parte del personal que intentaba restablecer el sonido. El público presente grabó el momento que, en cuestión de minutos, se volvió viral por la reacción de la artista.

¿Cómo reaccionó Ana del Castillo?

Tras la interrupción, Ana del Castillo detuvo el show e inmediatamente reclamó por las fallas en el sonido, exigiendo respeto y profesionalismo. Su reacción se dirigió al sonidista utilizando insultos y advertencias, solicitando que fuera retirado del lugar.

Expresó que no aceptaba faltas de respeto y dejó claro que no trabajaba bajo órdenes de nadie. Finalmente, señaló que, si el sonido volvía a apagarse, habría consecuencias.



El fragmento provocó una ola de comentarios en redes sociales. Los internautas criticaron el tono de la respuesta y cuestionaron que la artista hiciera el reclamo frente al público. Entre los mensajes difundidos se leen opiniones que apuntan a que un incidente técnico no debería desencadenar ese tipo de respuestas.

¿Qué otras polémicas involucran a Ana del Castillo?

En distintas presentaciones, Ana del Castillo ha protagonizado episodios que terminaron en tendencia digital. En uno de esos eventos, antes de iniciar su show, saludaba al público cuando una persona derramó cerveza sobre ella. Tras cubrirse para evitar que el líquido continuara cayendo, la artista gritó al responsable de lo sucedido.

Otro episodio recordado se presentó en Córdoba, cuando perdió su celular en pleno show. La artista detuvo la interpretación para solicitar al público que ayudara a recuperar el dispositivo. Desde la tarima, explicó que no pretendía tomar represalias contra quien lo devolviera, afirmó que solo necesitaba era recuperar el teléfono.

Ana del Castillo ha protagonizado episodios virales / (Foto de AFP)

También existe un momento que fue ampliamente comentado por internautas cuando la intérprete mostró en vivo un tatuaje dedicado a Diomedes Díaz. Durante un concierto, levantó la bota del pantalón para revelar la imagen del cantante vallenato en la parte inferior de su pierna.

Estos episodios se han convertido en parte del registro de su carrera y suelen reaparecer cada vez que surge un nuevo incidente. En redes, los internautas destacan que este tipo de anécdotas muestran una personalidad directa y espontánea que abre debate sobre la gestión de sus presentaciones.