Altafulla mostró un divertido truco para agregarle centímetros a su estatura

Andrés David Altafulla publicó un momento del detrás de cámaras de su más reciente videoclip, una colaboración con el reconocido artista Milo Bvgatti.

Y aunque en el video se aprecia la seriedad del trabajo audiovisual y el profesionalismo de todo el equipo, también se filtró una escena que terminó convirtiéndose en el centro de los comentarios por su humor.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano lanza contundente mensaje en medio de nueva polémica: “Una mujer que trabaja”

¿Por qué este video que compartió de Altafulla se volvió tendencia en redes?

En la grabación, Altafulla aparece preparándose para una de las tomas principales, pero de inmediato se percibe que hay algo que ajustar, la diferencia de estatura entre él, Milo y la modelo del video.

El video detrás de cámaras se viralizó por la autenticidad con la que Altafulla aborda cualquier situación, su capacidad para encontrar soluciones prácticas, incluso en medio de un rodaje profesional, llamó la atención de quienes ya lo conocían por su carisma dentro del reality.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W aseguró tener la clave para limpiar la imagen de Ángela Aguilar y Nodal

¿Qué mensaje quiso transmitir Altafulla con este detrás de cámaras?

El video también provocó toda clase de comentarios, especialmente relacionados con el uso de los libros como improvisada “plataforma de altura” pues para él, según expresó en el mismo video, no hay obstáculo que no pueda resolverse con creatividad.

Altafulla dejó claro que nada la detiene: ni la diferencia de altura con Milo Bvgatti. (Foto: Canal RCN)

Más allá del humor, Altafulla aprovechó el momento para enviar un mensaje que él mismo ha repetido en varias ocasiones, no dejarse frenar por nada, en la publicación comentó que siempre es posible encontrar una solución, por pequeña o inesperada que parezca.

Artículos relacionados Influencers XimeMua, novia de Andy Rivera, mostró emocionada la compra de su nueva casa

¿Cuánto mide realmente Altafulla?

El creador aseguró que, incluso en la industria musical y audiovisual, donde la imagen es clave, él prefiere centrarse en su esencia y aprovechar cada oportunidad para aportar buena energía.

Altafulla compartió el divertido momento en pleno rodaje de su nuevo videoclip. /Canal RCN

El video volvió a despertar la curiosidad del público sobre su estatura, un tema que incluso durante La casa de los famosos Colombia generó comentarios, pues de acuerdo con la información disponible en redes y en las entrevistas que ha realizado, Andrés David Altafulla Blanco mide aproximadamente 1.72 metros, una altura que él mismo ha tomado con humor en múltiples ocasiones.