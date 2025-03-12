Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Altafulla mostró un divertido truco para agregarle centímetros a su estatura

Altafulla sorprendió a sus seguidores al mostrar un divertido truco detrás de cámaras de su nuevo videoclip junto a Milo Bvgatti.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Altafulla mostró el creativo truco que usó en pleno videoclip.
Altafulla mostró el creativo truco que usó en pleno videoclip. Foto Canal RCN

Andrés David Altafulla publicó un momento del detrás de cámaras de su más reciente videoclip, una colaboración con el reconocido artista Milo Bvgatti.

Y aunque en el video se aprecia la seriedad del trabajo audiovisual y el profesionalismo de todo el equipo, también se filtró una escena que terminó convirtiéndose en el centro de los comentarios por su humor.

Artículos relacionados

¿Por qué este video que compartió de Altafulla se volvió tendencia en redes?

En la grabación, Altafulla aparece preparándose para una de las tomas principales, pero de inmediato se percibe que hay algo que ajustar, la diferencia de estatura entre él, Milo y la modelo del video.

 

El video detrás de cámaras se viralizó por la autenticidad con la que Altafulla aborda cualquier situación, su capacidad para encontrar soluciones prácticas, incluso en medio de un rodaje profesional, llamó la atención de quienes ya lo conocían por su carisma dentro del reality.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje quiso transmitir Altafulla con este detrás de cámaras?

El video también provocó toda clase de comentarios, especialmente relacionados con el uso de los libros como improvisada “plataforma de altura” pues para él, según expresó en el mismo video, no hay obstáculo que no pueda resolverse con creatividad.

Altafulla dejó claro que nada la detiene: ni la diferencia de altura con Milo Bvgatti.
Altafulla dejó claro que nada la detiene: ni la diferencia de altura con Milo Bvgatti. (Foto: Canal RCN)

Más allá del humor, Altafulla aprovechó el momento para enviar un mensaje que él mismo ha repetido en varias ocasiones, no dejarse frenar por nada, en la publicación comentó que siempre es posible encontrar una solución, por pequeña o inesperada que parezca.

Artículos relacionados

¿Cuánto mide realmente Altafulla?

El creador aseguró que, incluso en la industria musical y audiovisual, donde la imagen es clave, él prefiere centrarse en su esencia y aprovechar cada oportunidad para aportar buena energía.

Altafulla compartió el divertido momento en pleno rodaje de su nuevo videoclip.
Altafulla compartió el divertido momento en pleno rodaje de su nuevo videoclip. /Canal RCN

El video volvió a despertar la curiosidad del público sobre su estatura, un tema que incluso durante La casa de los famosos Colombia generó comentarios, pues de acuerdo con la información disponible en redes y en las entrevistas que ha realizado, Andrés David Altafulla Blanco mide aproximadamente 1.72 metros, una altura que él mismo ha tomado con humor en múltiples ocasiones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jhonny Rivera mostró la vieja moto que cambió su vida y nadie lo sabía. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera mostró cual fue su primera moto ¡aún la conserva!

Jhonny Rivera reveló el valor sentimental de la moto con la que trabajó como domiciliario en Bogotá antes de alcanzar la fama.

Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera sorprende al revelar cuánto tiempo lleva sin tomar licor

Jhonny Rivera contó que completó un año sin beber licor y explicó cómo prefiere celebrar sus triunfos lejos de los excesos.

JLO impresiona por su figura. Jennifer López

Jennifer López impacta con su físico tonificado a los 56 años y causa furor en redes sociales

Jennifer López deslumbra con su figura tonificada a los 56 años, causando admiración entre millones de seguidores.

Lo más superlike

Valentina Taguado sorprende con su mensaje a Cintia Cossio. Valentina Taguado

Valentina Taguado comparte emotivo mensaje tras entrevista con Cintia Cossio en ¿Qué hay pa’ dañar?

Valentina Taguado compartió una imagen con Cintia Cossio luego de la entrevista en ¿Qué hay pa’ dañar?, generando emoción.

Gregorio Pernía y la tierna foto con su recién nacido tomando sol Gregorio Pernía

Gregorio Pernía comparte momento con su bebé con curiosa reflexión: “situaciones que Dios pone”

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?

Astronomía Ciencia

Eventos astronómicos de diciembre de 2025: los últimos fenómenos que ocurrirán en el año

Broma del elfo en Navidad Navidad

La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad