James Rodríguez rompe el silencio y sorprende con confesión sobre su futuro y el Mundial de 2026

El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, se sinceró sobre su futuro y dejó emotivo mensaje previo al Mundial 2026: "El sueño de todos".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
James Rodríguez se sinceró sobre su futuro
James Rodríguez habló sobre su futuro sin filtro. (AFP: Buda Mendes)

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, habló con Caterine Ibargüen
de Noticias RCN sobre su futuro, el Mundial de 2026 y otros temas.

¿Cuáles fueron las declaraciones de James Rodríguez sobre el Mundial 2026?

El futbolista cucuteño habló en exclusiva con Noticias RCN previo al sorteo del próximo 5 de noviembre de la Copa Mundial 2026 en donde las 48 selecciones clasificadas conocerán sus rivales.

James Rodríguez, hoy con 34 años, fue sincero al asegurar que tiene grandes expectativas de lo que será la Copa Mundial para la tricolor después de su histórica participación en 2014.

El '10' colombiano fue sincero al asegurar que no tiene miedo él ni sus compañeros por los rivales que les toquen en el Mundial, ya que siente que hay un equipo con alta calidad y sólido.

Con el que toque, toca dar la cara. Tengo un equipo que es grande, que siempre quiere competir y siempre quiere ganar.

Usuarios comparan a la nueva pareja de James Rodríguez con su hija tras video viral
James Rodríguez habló sobre lo que espera del Mundial 2026. (Foto: AFP)

¿Qué advertencia hizo James Rodríguez sobre el Mundial de 2026?

James Rodríguez fue sincero al asegurar que han cambiado demasiadas cosas a nivel personal y grupal desde aquel Mundial de 2014 al del próximo año.

El cucuteño acepta que ahora tiene un rol de madurez más importante y que hace que tenga otro tipo de objetivos y más responsabilidades con sus compañeros.

Yo ahora estoy en una edad que tengo que guiar, que tengo que ayudar. Ya no estoy en un momento en el que puedo hacer todo solo como cuando era más joven.

James fue sincero al asegurar que no le quita el sueño volver a ser el goleador de la Copa Mundial y que ahora el sueño es el mismo de todos, salir campeones del mundo.

El sueño mío y el de todos es poder ser campeón del mundo. Voy a ir donde pueda ser feliz y pueda jugar.

¿En qué equipo jugará James Rodríguez en 2026?

James Rodríguez en su charla con Noticias RCN también fue indagado sobre su futuro, ya que recientemente se confirmó que no continuará en el León de México.

Frente a cuál será su equipo, James Rodríguez aseguró que tiene varias opciones y ofertas sobre la mesa, pero aún no ha tomado una decisión.

No sé todavía el equipo, ni el país, porque hay varios chances.

Eso sí, James Rodríguez fue directo al expresar que quiere ir a un lugar en donde pueda jugar, prepararse para el Mundial y lo más importante, ser feliz.

Va a salir algo bueno y algo chévere. Iré a donde pueda ser feliz y a donde pueda jugar. No sé todavía, no tengo nada claro. Hay varios países como opciones”.

James Rodríguez con su novia
James Rodríguez se sinceró sobre su futuro. (AFP: TIMOTHY A. CLARY)
