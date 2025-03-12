Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta renovó su imagen con drástico cambio de look: así luce ahora

Nicolás Arrieta sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales con un drástico cambio de look.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Nicolás Arrieta sorprendió con un drástico cambio de look y así reacciona la gente
Así luce Nicolás Arrieta tras su impactante cambio de look que causó revuelo. (Foto Canal RCN).

El polémico influenciador colombiano Nicolás Arrieta sorprendió a sus cientos de seguidores al reaparecer en redes sociales con un drástico cambio de look que dio mucho de qué hablar.

¿Cómo luce actualmente Nicolás Arrieta tras reciente cambio de look?

Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia 2026, sorprendió a sus seguidores en la tarde de este miércoles 3 de diciembre al reaparecer en sus redes sociales con un inesperado y muy drástico cambio de look con el que logró sorprender.

Nicolás Arrieta cuando era flogger
Nicolás Arrieta tenía un look bastante diferente al actual. (Foto Canal RCN)

Con una fotografía publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, y sin decir una sola palabra, Nicolás Arrieta presumió su nueva imagen: su cabeza completamente rapada, dejando al descubierto varios tatuajes que tiene en esta zona del cuerpo, como la corona de espinas y un par de telarañas.

Posterior a esto, el creador de contenido compartió un corto audiovisual en el que se dejó ver muy feliz con su nuevo look mientras continuaba aún en la barbería en donde se lo había realizado mientras cantaba junto a un par de amigos.

Vale la pena recordar que antes Nicolás llevaba su cabello natural en un corte con poca abundancia, pero que resaltaba de manera sencilla sus rasgos físicos y cubría alguno de sus tatuajes.

¿Cómo reaccionaron los internautas al cambio de look de Nicolás Arrieta?

El cambio de look de Nicolás Arrieta rápidamente llamó la atención de los internautas, quienes rápidamente replicaron la fotografía para opinar al respecto.

Nicolás Arrieta como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026.
Esto dijo Nicolás Arrieta sobre Aida Victoria Merlano. Foto | Canal RCN.

Mientras algunos mencionaron que el estilo rapado resalta aún más su personalidad, otros confesaron que el giro fue tan inesperado que necesitaron verlo dos veces para creerlo. El tema rápidamente se convirtió en motivo de conversación en redes, donde su nueva imagen generó curiosidad y toda clase de comentarios.

Así mismo, muchos comenzaron a preguntarse si el creador de contenido mantendrá este nuevo estilo hasta ingresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, o si por el contrario dejará crecer su cabello nuevamente.

