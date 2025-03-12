Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La enfermedad que sufrió Mile Vergara, actriz que interpretó a la mamá de 'Reina Carolina' en Chepe Fortuna

La actriz Mile Vergara reveló la enfermedad que enfrentó años después de interpretar a la mamá de 'Reina Carolina' en Chepe Fortuna.

La actriz Mile Vergara reveló la enfermedad que frenó su carrera como actriz. (Fotos: Canal RCN)

La actriz Mile Vergara, recordada por interpretar a la mamá de 'Reina Carolina' en Chepe Fortuna, compartió detalles sobre la enfermedad que tuvo que enfrentar tras su participación en la novela.

¿Qué enfermedad sufrió Mile Vergara, la actriz que interpretó a la mamá de 'Reina Carolina' en Chepe Fortuna?

Con el regreso de Chepe Fortuna a las noches de Canal RCN, miles de colombianos han vuelto a conectarse con sus personajes y a disfrutar cada episodio. Este fenómeno ha reavivado el interés por conocer qué ha sido de la vida de los actores tras la grabación de la exitosa novela.

Entre las figuras que más curiosidad han despertado está la actriz Ana Milena Vergara de la Espriella, conocida artísticamente como Mile Vergara, quien dio vida a 'Rosalía', la mamá de 'La Cara de Bagre' o 'Reina Carolina'.

Mile Vergara interpretó a 'Rosalía' en Chepe Fortuna, la madre de 'Reina Carolina'. (Foto: Canal RCN)

Pues tras su participación en Chepe Fortuna, la actriz padeció de un derrame cerebral que la dejó con movilidad reducida y la hundió en una depresión.

En una entrevista para un reconocido medio nacional, la barranquillera relató que, una noche de 2022, sintió cómo la mitad izquierda de su cuerpo comenzaba a paralizarse, lo que la hizo caer al piso y pedir ayuda a sus vecinos.

Aunque fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario, el derrame cerebral ya había causado daño en su cuerpo, por lo que tuvo que permanecer varios días en cuidados intensivos.

¿Cómo es la vida actualmente de Mile Vergara, la actriz que interpretó a la mamá de 'Reina Carolina' en Chepe Fortuna?

Tras lo ocurrido, la actriz también reveló en la entrevista que la depresión se apoderó de su vida, pues temía que su parálisis afectara y detuviera su carrera profesional.

Sin embargo, con el respaldo de su familia, Mile ha retomado su vida y se ha dedicado a crear contenido en TikTok, donde hace reír a sus seguidores y comparte su rutina diaria, dejando ver que las limitaciones son solo mentales.

¿Qué papel interpretó la actriz Mile Vergara en Chepe Fortuna?

Como se había mencionado anteriormente, Mile Vergara interpretó a 'Rosalía' en Chepe Fortuna, la tía paterna de 'Niña Cabrales' y madre de 'Reina Carolina'

Dentro de la novela, su personaje se destacó por apoyar siempre a 'Chepe' y a su gente del barrio El Tiburón, mostrando un carácter justo y solidario.

Además, se enfrentó a las ideas clasistas de su madre, 'Úrsula', interpretada por Margalida Castro, defendiendo la igualdad y los valores de su familia frente a las injusticias sociales que se retrataban en la historia.

Mile Vergara se ha dedicado a crear contenido en redes sociales luego de su enfermedad. (Foto: Canal RCN)
