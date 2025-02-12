Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Estos son los actores de 'Chepe Fortuna' que ya fallecieron

Tras el estreno de Chepe Fortuna, producción del Canal RCN, vale la pena recordar a aquellos actores del elenco que ya partieron de este plano.

El estreno de 'Chepe Fortuna', una de las historias más queridas por millones de colombianos, sigue siendo tema de conversación y captando el interés de los internautas, y no es para menos, pues trata de una producción con un elenco de lujo que llegó para contagiar de alegría los hogares de los colombianos.

¿Qué actores de 'Chepe Fortuna' han fallecido?

Y a propósito de los actores que dieron vida a cada uno de los personajes de está icónicas, vale la pena recordar a aquellos que ya partieron de este plano y aún con el tiempo son recordados con cariño por la audiencia.

Una de las figuras más recordadas y quien falleció hace un año, fue Margalida Castro quien interpretó a Úrsula Cabrales, abuela de Niña Cabrales (Taliana Vargas), en la historia.

Otras de las grandes figuras de la televisión que se despidió de es este mundo, fue Carlos Muñoz, Jeremías Cabrales, quien murió el 11 de enero de 2016, luego de presentar complicaciones en un procedimiento que buscaba extraer una hernia que tenía en el estómago.

¿Cuáles actores de Chepe Fortuna ya murieron?

Manuel Busquets, recordado como el doctor Urbina, también murió el pasado 3 de agosto del 2019, quien a causa de un accidente en el que se fracturó su cadera tuvo que ser intervino en varias oportunidades, sin embargo, fue una bacteria que adquirió en una de sus piernas, lo que terminó ocasionando este lamentable desenlace.

El 25 de agosto, de ese mismo año, el actor barranquillero Julio del Mar falleció en su apartamento en Bogotá a causa de una complicación respiratoria.

Alfonso Ortiz, quien interpretó a Angulo en esta historia, falleció en plena pandemia el 12 de noviembre, luego de que sufrir un desmayo como producto de un infarto que lo mantuvo hospitalizado en la ciudad de Bogotá.

Otro de los nombres que hicieron parte de este elenco, fue el cubano Abel Rodríguez, quien interpretó al padre de 'Chepe, quien falleció a casusa de un accidente cerebro vascular.

Finalmente, Nicolás Cardona, quien personificó a 'La Bumbi', una de las mujeres trans que hizo parte de esta producción y que también participó en Casa de Reinas.

