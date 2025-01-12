Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke reveló cuál es la parte de La Liendra que menos le gusta, ¿qué dijo?

La influenciadora Dani Duke sorprendió al contar que esta parte del físico de La Liendra es la que menos le atrae.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Dani Duke y La Liendra posan abrazados a la cámara.
Dani Duke reveló cuál es la parte de La Liendra que menos le gustan. Foto | Canal RCN.

Dani Duke, una de las creadora de contenido con gran presencia digital del país, recientemente llamó la atención en redes sociales al compartir varias confesiones respecto al físico de La Liendra, su novio.

¿Qué dijo Dani Duke sobre el físico de La liendra?

En medio de una entrevista que la influencer concedió para el podcast de Eva Rey, se sinceró sobre varios temas de su relación con el creador de contenido, especialmente sobre aquellas que tienen que ver con su cuerpo.

En una primera pregunta, la periodista se mostró interesada en conocer cuál es ese rasgo de su físico que más le atrae de su pareja, por lo que Dani no dudó en afirmar que, lo que más le gusta, son sus ojos, "son divinos" agregó.

Respecto a cuál es la que menos le atrae, Duke aseguró que podría ser sus orejas, "la que menos te gusta, no puedo decir sus orejas porque sus orejas son divinas, pero son grandes, digamos que sus orejas, pero es lo que lo hace característico a él", comentó.

¿Cuál es la parte del cuerpo de La Liendra que menos le gusta a Dani Duke?

En medio de su respuesta, la influenciadora también reveló que, hace un tiempo, alguien le ofreció al joven influenciador operarse, según ella fue un "platal", y no solo las orejas sino también la nariz.

Dani Duke y La Liendra en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Dani Duke sobre el físico de La Liendra. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, contó que su novio rechazó la oferta, pues en sus palabras, él es un hombre muy seguro y que además se siente conforme con su apariencia. Y pese a que le insistió en repetidas ocasiones que aceptara, optó por dejas estas dos partes de su cuerpo con el mismo aspecto que han tenido desde siempre, pues se siente "hermoso" así.

¿Qué dijo Dani Duke sobre los procedimientos estéticos?

Por su parte, Duke no negó ser una mujer a la que le gusta realizarse sus "retoquitos" para lucir mucho más bella, incluso, durante la entrevista afirmó que seguirá practicándose, además, confesó que cuando llegue a sus 50 años, espera poder realizarse un procedimiento que le permita lucir un rostro sin arrugas.

Dani Duke en el Canal RCN.
Dani Duke contó que a La Liendra le ofrecieron dinero por operarse las ojeras. Foto | Canal RCN.
