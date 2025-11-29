Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética

Nanis Ochoa reveló un testimonio de seguidora, quien le contó las consecuencias de no realizarse la intervención a la que ella se sometió.

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición
La grave consecuencia que reveló Nanis Ochoa sobre no intervenirse. (Foto: Canal RCN)

El pasado viernes 28 de noviembre, la presentadora Nanis Ochoa reveló detalles sobre su última intervención estética en su rostro, pues confesó qué fue lo que se hizo y con qué objetivo se sometió a ese cambio.

¿Cuál fue el procedimiento al que se sometió Nanis Ochoa?

A través de sus redes sociales, Nanis Ochoa habló sobre su procedimiento médico, pues, aunque es una intervención que también ayuda a su estética facial, la presentadora reveló el objetivo que tuvo al someterse a este cambio.

'Ortognática' se llama la intervención que se hizo Ocha, un procedimiento maxilofacial que tiene como fin corregir deformidades y desalineaciones de los huesos maxilares y de la mandíbula.

Entre tantos detalles que reveló la presentadora, mencionó que últimamente no podía dormir debido a su respiración y precisamente, con el resultado de este proceso, podrá respirar mejor y también, se corregirá su mordida, la función masticatoria y, además, la anatomía estética facial.

¿Qué contó Nanis Ochoa sobre su intervención estética?

El mensaje que recibió Nanis Ochoa sobre el riesgo de no tratarse
El riesgo que advirtió Nanis Ochoa al no someterse a su intervención. (Foto: Canal RCN)

La presentadora aprovechó sus historias de Instagram para contar muchos detalles de lo que ha sido la recuperación tras su intervención estética y mencionó que ha sido dolorosa, ya que “tenía un implante que dañó el hueso y se lo tuvieron que reconstruir”.

Por otro lado, Ochoa le contestó a un seguidor que le preguntó la razón de someterse a un proceso médico en plenas fechas de fiestas y por eso, ella respondió diciendo que, para estar más tranquila, ya que para fin de año no tiene tantos compromisos laborales, pese a que hay eventos y fiestas para estas fechas.

¿Cuál es la consecuencia de no realizarse el procedimiento que se hizo Nanis Ochoa?

Mediante sus historias en Instagram, Nanis Ochoa habló de muchas cosas en relación a su intervención médica, pero también, reveló un mensaje de una seguidora, quien le contó las consecuencias de un paciente que sufría del mismo problema que ella.

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condició
El mensaje que recibió Nanis Ochoa sobre el riesgo de no tratarse (Foto: Canal RCN)

El mensaje dice que un familiar de la persona que le escribió a Nanis, falleció debido a que, por ese mismo problema de no poder respirar, “bronco aspiró en el momento en el que le dieron esc0p0lamina, en un intento de rob0”.

La mujer confesó que el hombre no respiraba por la nariz, sino por la boca y el efecto de dicha sustancia, le causó gran afectación, hasta el punto de dejarlo sin vida. También, confesó que él ya tenía su cita programada, pero la vida se lo llevó antes.

