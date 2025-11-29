Nanis Ochoa le respondió a seguidora que la llamó vanidosa tras procedimiento estético

El pasado viernes 28 de noviembre, la presentadora Nanis Ochoa reveló a través de sus redes sociales que se realizó una intervención estética en su rostro y por eso, estuvo respondiendo varias preguntas de sus seguidores sobre dicho procedimiento.

¿Cuál fue el procedimiento estético que se hizo Nanis Ochoa en su rostro?

La presentadora, quien hizo parte de La casa de los famosos Colombia 2024, reveló todos los detalles sobre su intervención estética a través de sus historias de Instagram y por eso, se conoce que su procedimiento le ayudará a mejorar su respiración y mordida, por lo que llevaba tiempo con problemas para dormir y respirar.

Así mismo, Nanis compartió el nombre del procedimiento al que se sometió se llama 'Ortognática', la cual es una intervención maxilofacial que tiene como objetivo corregir deformidades y desalineaciones de los huesos maxilares y de la mandíbula.

El resultado final que tendría la presentadora tras su procedimiento, es que mejorará la mordida y la función masticatoria, además de la anatomía estética fácil.

¿Por qué Nanis Ochoa realizó su intervención para época de diciembre?

De las muchas preguntas que respondió Nanis Ochoa a través de sus historias en Instagram, reveló la razón por la que decidió intervenir su rostro junto en época de las festividades de diciembre, confesando que es el tiempo en el que menos cosas de trabajo tiene.

Nanis Ochoa aclara por qué se intervino el rostro. (Foto: Canal RCN)

La presentadora dejó claro que, aunque hay mucho evento social y fiesta, esta época es tranquila en lo laboral y esto le dio mayor libertad para poder estar calmada durante su recuperación, sin ningún tipo de afán o compromiso.

Por otro lado, después de cinco días de su intervención, Ochoa reveló que sí ha sentido dolor durante su recuperación, “porque tenía un implante que dañó el hueso y me tuvieron que reconstruir”.

¿Cómo respondió Nanis Ochoa a seguidora que le dijo vanidosa tras su intervención estética?

Nanis Ochoa aclara por qué se intervino el rostro. (Foto: Canal RCN)

Entre tantas preguntas y comentarios que recibió Nanis Ochoa tras su intervención estética en el rostro, un usuario de Instagram le escribió a la presentadora que es “vanidosa” y que “no tenía que hacerse eso”, por lo que la presentadora fue contundente al responderle.

Nanis compartió su respuesta con un video donde explica el nombre del procedimiento, cómo se hace y la razón de realizárselo, por lo que dejó claro que fue más una decisión médica, que por vanidad o estética.