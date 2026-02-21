Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara celebra los 3 meses de su bebé y deja ver detalle en el rostro Emilia, ¿qué dejó ver?

Paola Jara celebró los 3 meses de su bebé y dejó ver parte de su rostro en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paola Jara celebra los 3 meses de Emilia
Paola Jara mostró un detalle del rostro de Emilia y generó revuelo. (Foto: AFP y Freepik)

La cantante de música popular Paola Jara compartió una emotiva publicación para celebrar los tres meses de su hija Emilia y dejó ver un detalle en el rostro de la bebé que llamó la atención de sus seguidores.

¿Qué mostró Paola Jara de Emilia que causó revuelo en redes?

Desde el nacimiento de la pequeña, Paola Jara se ha mostrado muy activa en sus redes sociales, donde ha compartido distintos momentos relacionados con su maternidad.

El pasado 19 de febrero, Emilia cumplió sus primeros tres meses, y la artista decidió conmemorar la fecha con una publicación especial.

“Emi ya son 3 meses cambiando mi vida y mi forma de verla. Gracias Dios siempre porque me permites vivir cosas que jamás pensé”, escribió la cantante junto a una serie de imágenes.

Paola Jara celebra los 3 meses de Emilia
Paola Jara mostró un detalle del rostro de Emilia y generó revuelo. (Foto: AFP)

En las fotografías, la bebé aparece luciendo un vestido rosa con corazones rojos. En la primera imagen, Emilia está junto a un pequeño pastel, varios globos rojos y un gran número 3, alusivo a la celebración. En esa toma, solo se alcanza a ver su abundante cabello negro que tiene la bebé.

En otra imagen, Paola Jara sostiene a su hija en brazos, rodeada de globos en forma de corazón, y al fondo se aprecia una piscina.

¿Paola Jara mostró el rostro de Emilia al celebrar sus tres meses?

En otra de las fotografías se observa a Emilia con un moño del mismo tono del vestido.

Aunque un globo rojo cubre gran parte de su rostro, algunos detalles quedaron visibles. Varios internautas notaron que se alcanza a ver parte de su ojito y su ceja.

Además, en otra imagen se aprecia el otro lado de su carita, donde tiene marcado un beso con labial rojo en la mejilla.

Paola Jara celebra los 3 meses de Emilia
Paola Jara mostró un detalle del rostro de Emilia y generó revuelo. (Foto: AFP)

La publicación generó comentarios sobre estos detalles, ya que la pareja de cantantes ha decidido no mostrar el rostro de la bebé en redes sociales, sumándose a una tendencia adoptada por otros famosos.

Mientras tanto, los internautas permanecen atentos al momento en que la pareja conformada por Paola Jara y Jessi Uribe decida mostrar oficialmente el rostro de la bebé.

 

