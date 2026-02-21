Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra y Dani Duke vivieron insólito momento en boda de Johnny Rivera: ¿Se equivocaron de día?

La Liendra y Dani Duke causaron risas tras decir que viajaron 8 horas y llegaron el día equivocado a la boda de Johnny Rivera.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Liendra y Dani Duke se confundieron de día en la boda de Johnny Rivera.
La Liendra y Dani Duke se confundieron de fecha en la boda de Johnny Rivera. (Fotos: Canal RCN)

La pareja de creadores de contenido La Liendra y Dani Duke compartió una particular anécdota que vivieron tras intentar asistir a la boda del cantante Johnny Rivera y Jenny López.

Artículos relacionados

¿Por qué La Liendra y Dani Duke llegaron antes de tiempo a la boda de Johnny Rivera?

A través de un video en redes sociales, contaron lo que les ocurrió y cómo terminaron llegando el día equivocado al evento.

Fue La Liendra quien relató la situación, asegurando que no sabía si reír o llorar por lo que les había pasado.

Artículos relacionados

En el video, La Liendra comenzó mostrando a Dani Duke y resaltando lo elegante que estaba vestida. Según explicó, ella se había puesto sus joyas y él su mejor atuendo porque días atrás habían sido invitados a la boda.

Como no encontraron vuelos disponibles, decidieron viajar por carretera. El influencer confesó que manejaron durante ocho horas para poder asistir al evento.

La Liendra y Dani Duke se confundieron de día en la boda de Johnny Rivera.
La Liendra y Dani Duke se confundieron de fecha en la boda de Johnny Rivera. (Foto: Canal RCN)

También contó que se arreglaron con rapidez y que, por intentar no llegar tarde, incluso vivieron un momento de tensión en la vía, que casi se estrellan.

De acuerdo con la información que tenían, la ceremonia iniciaba a las 4:00 de la tarde en la iglesia. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, lo encontraron cerrado y vacío. En ese momento pensaron que no habían llegado a tiempo a la ceremonia.

Artículos relacionados

“Qué pena con Johnny”, expresó La Liendra entre risas, antes de revelar que, en realidad, la boda es el día siguiente.

¿Cómo reaccionaron La Liendra y Dani Duke ante la confusión?

Mientras La Liendra tomaba la situación con humor, Dani Duke se mostró visiblemente molesta en el video.

La Liendra y Dani Duke se confundieron de día en la boda de Johnny Rivera.
La Liendra y Dani Duke se confundieron de fecha en la boda de Johnny Rivera. (Foto: Canal RCN)

“Eso es algo que nos pasa solo a nosotros”, dijo con seriedad, mientras él confirmaba que el evento sería al día siguiente.

Tras la publicación, los internautas reaccionaron con comentarios en tono divertido.

Algunos señalaron que al menos llegarían temprano, mientras otros indicaron que ya tenían listo el atuendo para el día correcto.

Entre risas, varios usuarios escribieron mensajes como: “Bueno, van a llegar temprano”, “Vean el lado positivo” y “Lo bueno fue que llegaron con tiempo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón

Yina Calderón revela su opinión sobre la relación de Karina García y Kris R

Yina Calderón ha hablado sin filtros a sus seguidores sobre lo que opina de la relación de Karina García con el cantante Kris R.

Aida Victoria Merlano comparte la primera palabra de su bebé Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano conmueve al revelar la primera palabra de su bebé: ¿Dijo mamá o papá?

Aida Victoria Merlano enterneció al mostrar a su bebé diciendo su primera palabra y generó debate por lo que pronunció.

Laura Sierra, actriz de La Hija del Mariachi reveló su avanzado estado de embarazo Talento nacional

Actriz de La Hija del Mariachi sorprende al revelar su avanzado estado de embarazo

Una actriz de La Hija del Mariachi dejó sin palabras a sus fans al revelar lo avanzado que está su embarazo por medio de sus redes.

Lo más superlike

La reacción de Karol G a la muerte de Willie Colón Karol G

Karol G rindió un emotivo homenaje tras el fallecimiento de Willie Colón: “Para siempre”

Tras el fallecimiento de Willie Colón Karol G homenajeó al salsero compartiendo su música y un emotivo mensaje.

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia Talento internacional

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia

Maiker confesó si guardaría rencor a Johanna Fadul Johanna Fadul

Maiker rompió el silencio y reveló su opinión de Johanna Fadul: ¿le volvería a hablar?

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología