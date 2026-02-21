La Liendra y Dani Duke vivieron insólito momento en boda de Johnny Rivera: ¿Se equivocaron de día?

La pareja de creadores de contenido La Liendra y Dani Duke compartió una particular anécdota que vivieron tras intentar asistir a la boda del cantante Johnny Rivera y Jenny López.

¿Por qué La Liendra y Dani Duke llegaron antes de tiempo a la boda de Johnny Rivera?

A través de un video en redes sociales, contaron lo que les ocurrió y cómo terminaron llegando el día equivocado al evento.

Fue La Liendra quien relató la situación, asegurando que no sabía si reír o llorar por lo que les había pasado.

En el video, La Liendra comenzó mostrando a Dani Duke y resaltando lo elegante que estaba vestida. Según explicó, ella se había puesto sus joyas y él su mejor atuendo porque días atrás habían sido invitados a la boda.

Como no encontraron vuelos disponibles, decidieron viajar por carretera. El influencer confesó que manejaron durante ocho horas para poder asistir al evento.

La Liendra y Dani Duke se confundieron de fecha en la boda de Johnny Rivera. (Foto: Canal RCN)

También contó que se arreglaron con rapidez y que, por intentar no llegar tarde, incluso vivieron un momento de tensión en la vía, que casi se estrellan.

De acuerdo con la información que tenían, la ceremonia iniciaba a las 4:00 de la tarde en la iglesia. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, lo encontraron cerrado y vacío. En ese momento pensaron que no habían llegado a tiempo a la ceremonia.

“Qué pena con Johnny”, expresó La Liendra entre risas, antes de revelar que, en realidad, la boda es el día siguiente.

¿Cómo reaccionaron La Liendra y Dani Duke ante la confusión?

Mientras La Liendra tomaba la situación con humor, Dani Duke se mostró visiblemente molesta en el video.

“Eso es algo que nos pasa solo a nosotros”, dijo con seriedad, mientras él confirmaba que el evento sería al día siguiente.

Tras la publicación, los internautas reaccionaron con comentarios en tono divertido.

Algunos señalaron que al menos llegarían temprano, mientras otros indicaron que ya tenían listo el atuendo para el día correcto.

Entre risas, varios usuarios escribieron mensajes como: “Bueno, van a llegar temprano”, “Vean el lado positivo” y “Lo bueno fue que llegaron con tiempo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.