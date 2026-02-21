Violeta Bergonzi responde tras críticas por decir que sus hijos eran therians: “Que ridículo”

La presentadora y ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, Violeta Bergonzi, compartió un video para explicar la polémica que surgió luego de que publicara un contenido en el que, en tono sarcástico, decía que sus hijos eran “therians”.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Adiós a un cantante! La música se viste de luto tras confirmarse su muerte en graves condiciones

¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre las críticas que recibió?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, Bergonzi publicó un nuevo video en el que inició tomando un profundo respiro y, visiblemente molesta, se refirió a la situación.

“En serio no puedo creer que me esté tocando hacer este video para aclarar que mis hijos no son therians”, expresó.

Artículos relacionados Influencers Maiker Smith recibió impactante noticia tras ser eliminado de La casa de los famosos

La presentadora explicó que el video anterior fue una parodia. Según indicó, se trataba de un contenido sarcástico con el que buscaba burlarse de lo que considera una tendencia reciente en la que algunas personas se identifican como animales y no humanos.

Así le respondió Violeta Bergonzi a las personas que la critican tras decir que sus hijos eran therians. (Foto: Canal RCN)

Bergonzi incluso comparó la situación con otras tendencias virales que han circulado en redes sociales, señalando que su intención era hacer humor sobre el tema y no habla en serio sobre sus hijos.

¿Qué comentarios recibió Violeta Bergonzi tras su publicación?

En su pronunciamiento, Violeta también habló sobre los mensajes que comenzó a recibir después de que el primer video.

Artículos relacionados Talento internacional Víctor Manuelle despidió a Willie Colón y reveló lo que vivieron juntos: “Su legado quedará”

Aseguró que le sorprendió la cantidad de comentarios agresivos y personas que, según dijo, replicaron la información sin ver el contexto completo.

La presentadora mencionó que tiene un hijo de dos años que apenas está aprendiendo a hablar y una hija de cuatro años que suele disfrazarse como parte del juego propio de su edad.

“Mi hija no se cree una coneja y mi hijo no es un lobo domesticado”, afirmó, insistiendo en que todo se trató de una parodia.

Así le respondió Violeta Bergonzi a las personas que la critican tras decir que sus hijos eran therians. (Foto: Canal RCN)

Además, señaló que muchas críticas surgieron a partir de interpretaciones fuera de contexto, lo que la llevó a grabar el segundo video para aclarar la situación.

Luego de las declaraciones de Violeta Bergonzi, muchos comentaron: “Wow, qué triste que la gente no sepa diferenciar entre un meme y la realidad. ¿Es en serio que tienes que salir a aclarar? Pocas personas entienden tu humor”, fueron algunas de las reacciones.