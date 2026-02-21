Víctor Manuelle despidió a Willie Colón y reveló lo que vivieron juntos: “Su legado quedará”

La música sigue de luto tras la confirmación del fallecimiento del salsero Willie Colón, quien murió este 21 de febrero en horas de la mañana.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado compartido por sus familiares en redes sociales, donde expresaron que el reconocido músico partió en paz, acompañado de su familia.

¿Cómo reaccionó Víctor Manuell al fallecimiento de Willie Colón?

En esta ocasión, varios artistas del género salsero compartieron mensajes de despedida para el icónico trombonista y productor.

Víctor Manuelle dedica sentidas palabras a Willie Colón tras su partida. (Foto: AFP)

Uno de ellos fue Víctor Manuelle, quien a través de su cuenta de Instagram publicó una imagen de Willie Colón y un emotivo mensaje recordando la influencia del salsero en la música latina.

“Nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas, ‘El malo del Bronx’, Willie Colón. Productor y visionario. Responsable de un nuevo sonido de la salsa”, escribió Víctor Manuelle.

Asimismo, relató que, a lo largo de los años, como colega salsero y compatriota puertorriqueño, tuvo la oportunidad de compartir varios momentos con Willie Colón.

“Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia. DEP”.

Los seguidores del artista también reaccionaron rápidamente, llenando la publicación de comentarios recordando su talento y trayectoria.

Muchos coincidieron en que se va un grande de la música latina, cuya influencia marcó generaciones y definió un estilo propio en la salsa.

¿Cuál es el legado que deja Willie Colón en la música?

Willie Colón fue uno de los pioneros de la salsa en Nueva York, reconocido por su apodo “El malo del Bronx”.

A lo largo de su carrera, no solo destacó como trombonista y cantante, sino también como productor y compositor, y además contribuyó al desarrollo de un sonido único que transformó el género.

Con su partida, la comunidad musical recuerda no solo su talento, sino también su carácter y visión, elementos que lo convirtieron en una figura imprescindible dentro del mundo de la salsa.