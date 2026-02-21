Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Ella es Julia Craig, la esposa irlandesa de Willie Colón, quien le salvó la vida en 2021

Julia Craig, la esposa de Willie Colón, ha llamado la atención en redes tras el fallecimiento del cantante, pues en 2021 le salvó la vida.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Conoce a la esposa irlandesa de Willie Colón
La esposa irlandesa de Willie Colón le salvó la vida al cantante en 2021. (Foto: Jesus Alcazar / AFP)

El mundo de la música está de luto tras el inesperado fallecimiento del cantante estadounidense Willie Colón, ocurrido la mañana de este 21 de febrero. En medio de las reacciones, en redes sociales volvió a cobrar fuerza el nombre de su esposa, Julia Craig, la mujer irlandesa que le salvó la vida en 2021.

Artículos relacionados

¿Quién fue la esposa de Willie Colón?

Se trata de la irlandesa Julia Craig, a quien el artista conoció en 1980 y con quien formó una familia de cuatro hijos.

Ella es la esposa de Willie Colón
Willie Colón conoció a su esposa irlandesa en 1980. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Aunque siempre mantuvo un bajo perfil, fue pieza clave en la vida y carrera del también productor y trombonista Willie Colón, acompañándolo de cerca en sus conciertos y a lo largo de su exitosa trayectoria.

Dedicada a la crianza de sus hijos y a la construcción de un hogar junto al llamado ‘Malo del Bronx’, Julia se convirtió en tendencia en 2021 cuando le salvó la vida al intérprete de 'Juanito Alimaña' tras el accidente automovilístico que ambos sufrieron.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el accidente que sufrió Willie Colón y su esposa en 2021?

En abril de 2021, el mundo se paralizó al conocer que William Anthony Colón Román, más conocido en la industria musical como Willie Colón, había sufrido un fuerte accidente de tránsito cuando viajaba junto a su esposa en un remolque por el Estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos.

El accidente fue tan mortal que el artista presentó graves lesiones en su cuero cabelludo, una conmoción cerebral y fracturas en la vértebra cervical C1.

Por su parte, Julia tuvo laceraciones y contusiones y fue tratada y dada de alta para dedicarse a cuidar la salud de su esposo, salvándole la vida.

Willie Colón y su esposa sufrieron un accidente en carro en 2021
Willie Colón y su esposa sufrieron un accidente automovilístico en 2021. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿De qué murió Willie Colón?

Hasta el momento, la familia de Willie Colón confirmó que el artista falleció el 21 de febrero a los 75 años, pero no ha detallado públicamente la causa médica exacta de su muerte. En el comunicado se indicó que partió en compañía de sus seres queridos.

Días antes de su fallecimiento, se conoció que el 17 de febrero fue internado por complicaciones respiratorias; sin embargo, hasta ahora no se ha emitido un informe oficial que precise si esa condición estuvo directamente relacionada con su deceso. Sus allegados han pedido respeto y privacidad durante el duelo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

La reacción de Karol G a la muerte de Willie Colón Karol G

Karol G rindió un emotivo homenaje tras el fallecimiento de Willie Colón: “Para siempre”

Tras el fallecimiento de Willie Colón Karol G homenajeó al salsero compartiendo su música y un emotivo mensaje.

Famoso reguetonero reveló en redes que le parece atractivo Maluma Maluma

Famoso cantante de reguetón sorprendió al revelar que le parece lindo Maluma. ¿Salió del closet?

Un famoso cantante de reguetón sorprendió al admitir en redes que le parece atractivo Maluma, desatando todo tipo de reacciones en redes.

El emotivo mensaje de Víctor Manuell a Willie Colón Talento internacional

Víctor Manuelle despidió a Willie Colón y reveló lo que vivieron juntos: “Su legado quedará”

Víctor Manuelle despidió a Willie Colón con un mensaje en el que recordó los momentos que compartieron juntos.

Lo más superlike

Yina Calderón

Yina Calderón revela su opinión sobre la relación de Karina García y Kris R

Yina Calderón ha hablado sin filtros a sus seguidores sobre lo que opina de la relación de Karina García con el cantante Kris R.

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia Talento internacional

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia

Maiker confesó si guardaría rencor a Johanna Fadul Johanna Fadul

Maiker rompió el silencio y reveló su opinión de Johanna Fadul: ¿le volvería a hablar?

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología