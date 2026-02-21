El mundo de la música está de luto tras el inesperado fallecimiento del cantante estadounidense Willie Colón, ocurrido la mañana de este 21 de febrero. En medio de las reacciones, en redes sociales volvió a cobrar fuerza el nombre de su esposa, Julia Craig, la mujer irlandesa que le salvó la vida en 2021.

¿Quién fue la esposa de Willie Colón?

Se trata de la irlandesa Julia Craig, a quien el artista conoció en 1980 y con quien formó una familia de cuatro hijos.

Willie Colón conoció a su esposa irlandesa en 1980. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Aunque siempre mantuvo un bajo perfil, fue pieza clave en la vida y carrera del también productor y trombonista Willie Colón, acompañándolo de cerca en sus conciertos y a lo largo de su exitosa trayectoria.

Dedicada a la crianza de sus hijos y a la construcción de un hogar junto al llamado ‘Malo del Bronx’, Julia se convirtió en tendencia en 2021 cuando le salvó la vida al intérprete de 'Juanito Alimaña' tras el accidente automovilístico que ambos sufrieron.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Willie Colón y su esposa en 2021?

En abril de 2021, el mundo se paralizó al conocer que William Anthony Colón Román, más conocido en la industria musical como Willie Colón, había sufrido un fuerte accidente de tránsito cuando viajaba junto a su esposa en un remolque por el Estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos.

El accidente fue tan mortal que el artista presentó graves lesiones en su cuero cabelludo, una conmoción cerebral y fracturas en la vértebra cervical C1.

Por su parte, Julia tuvo laceraciones y contusiones y fue tratada y dada de alta para dedicarse a cuidar la salud de su esposo, salvándole la vida.

Willie Colón y su esposa sufrieron un accidente automovilístico en 2021. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

¿De qué murió Willie Colón?

Hasta el momento, la familia de Willie Colón confirmó que el artista falleció el 21 de febrero a los 75 años, pero no ha detallado públicamente la causa médica exacta de su muerte. En el comunicado se indicó que partió en compañía de sus seres queridos.

Días antes de su fallecimiento, se conoció que el 17 de febrero fue internado por complicaciones respiratorias; sin embargo, hasta ahora no se ha emitido un informe oficial que precise si esa condición estuvo directamente relacionada con su deceso. Sus allegados han pedido respeto y privacidad durante el duelo.