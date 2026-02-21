Willie Colón dejó curioso mensaje antes de su fallecimiento, ¿premonición?

La música latina está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Willie Colón, uno de los grandes exponentes de la salsa a nivel mundial.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Willie Colón?

El nombre de Willie Colón se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su muerte tras algunas complicaciones de salud.

A través de un comunicado oficial compartido en las redes sociales del artista se confirmó el fallecimiento del artista Willie Colón.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia".

En el mensaje aseguraron que el artista falleció a sus 75 años en total tranquilidad en compañía de su familia en horas de la mañana.

No obstante, dejaron claro que aunque su partida dejaba un gran dolor en sus seres queridos y fanáticos, se quedaban con su legado y la infinidad de canciones que dejó en vida.

Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

En medio de la conmoción, ha salido a la luz el último mensaje que Colón publicó en sus redes sociales, un texto de reflexión que hoy cobra un significado especial para muchos de sus seguidores.

¿Cuál fue el último mensaje de Willie Colón antes de su fallecimiento?

La última publicación de Willie Colón ha llamado la atención porque en este el artista hacía un mensaje de reflexión sobre las nuevas generaciones.

La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción.

En el mismo mensaje, advirtió sobre lo que consideraba “agendas peligrosas” y la necesidad de que las generaciones mayores orienten y protejan a las más jóvenes:

Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa. No logran conectar las diferentes agendas peligrosas ni comprender cómo, de manera subrepticia, se entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento.

El artista hizo toda una reflexión sobre el rol de la experiencia y la guía intergeneracional, insistiendo en la importancia de escuchar a quienes, desde su perspectiva, ya han sido testigos de distintos momentos históricos: