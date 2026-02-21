Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Rubén Blades se pronuncia tras lamentable estado de salud de Willie Colón: esto dijo

Rubén Blades se pronunció horas antes del fallecimiento de Willie Colón tras su complicado estado de salud.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Este fue el último mensaje que Rubén Blades a Willie Colón tras confirmarse su muerte
¿Qué dijo Rubén Blades sobre la posible razón por la que falleció Willie Colón? | Fotos: Freepik y AFP: Rodrigo Varela y Mike Coppola.

En las últimas horas, el nombre de Willie Colón se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su desafortunada muerte tras algunas complicaciones de salud.

Así también, el nombre de Rubén Blades, quien también es uno de los grandes referentes de la salsa, ha dividido una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras compartir en sus redes las razones por las cuales Willie fue hospitalizado, horas antes de confirmarse su fallecimiento.

¿Qué complicaciones de salud se refleja que enfrentó Willie Colón en los últimos días?

El nombre de Willie Colón se ha convertido en tendencia en los últimos días no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por revelarse que atravesó por un complejo estado de salud.

Este fue el último mensaje que Rubén Blades a Willie Colón tras confirmarse su muerte
Falleció Willie Colón. | Foto: Freepik

Por el momento, su equipo de trabajo, reveló en sus redes sociales que el cantante falleció en horas de la mañana de este 21 de febrero, expresando las siguientes palabras:

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, agregó el comunicado oficial.

¿Qué dijo Rubén Blades acerca del estado de salud de Willie Colón?

Cabe destacar que Willie Colón demostró tener a lo largo de su carrera una gran amistad con Rubén Blades, pues tuvieron la oportunidad de interpretar varias canciones en conjunto como: ‘Te están buscando’, ‘Tiburón’ y ‘El telefonito’.

Este fue el último mensaje que Rubén Blades a Willie Colón tras confirmarse su muerte
Esto dije Rubén Blades sobre la posibel causa de la muerte de Willie Colón. | Foto: Freepik

Por su parte, Rubén Blades ha causado una gran variedad de comentarios por parte de los internautas tras anunciar en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, las posibles causas por las que falleció Willie Colón, horas antes de confirmarse su fallecimiento:

“Willie Colón: noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío todos mis deseos de una pronta recuperación y me uno a los miles de personas que rezan para que recobre su salud. A él, su esposa e hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento. Rubén Blades, 20 de febrero de 2026”, agregó el cantante.

Aunque por lo pronto, Rubén Blades no se ha vuelto a pronunciar tras confirmarse el fallecimiento de Willie Colón, internautas recuerdan con sentido cariño el gran legado que dejó el cantante a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

