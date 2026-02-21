En las últimas horas, el mundo de la música ha causado gran preocupación tras el complicado estado de salud en el que se encontraba atravesando Willie Colón, según lo confirmó su colega Rubén Blades.

Además, en horas de la mañana de este sábado 21 de febrero, el nombre de Willie Colón se ha convertido en tendencia tras confirmarse su desafortunada muerte tras un comunicado oficial que fue compartido en su cuenta oficial de Facebook.

¿Cómo se confirmó el desafortunado fallecimiento de Willie Colón?

Tras varios días de gran incertidumbre por la complicada salud de Willie Colón, se confirmó la desafortunada noticia de su fallecimiento a través de un comunicado oficial compartido en su cuenta oficial de Facebook, en la que su equipo de trabajo expresó las siguientes palabras:

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, agregó el comunicado oficial. ”

¿Cuál fue la razón por la que fue hospitalizado Willie Colón?

En las últimas horas, Rubén Blades compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, se pronunció acerca del complicado estado de salud por el que atravesó Willie Colón, pues expresó las siguientes palabras:

“Willie Colón: noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío todos mis deseos de una pronta recuperación y me uno a los miles de personas que rezan para que recobre su salud. A él, su esposa e hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento. Rubén Blades, 20 de febrero de 2026”, agregó el cantante.

Aunque por el momento, no se ha confirmado con exactitud la causa de la muerte de Willie Colón, se evidencia según el comunicado compartido por parte de Rubén Blades que el cantante atravesó por complicaciones respiratorias.