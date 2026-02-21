Willie Colón: el último concierto de su trayectoria fue en Colombia a sus 73 años

En horas del mediodía de este sábado 21 de febrero, se confirmó la muerte del grande artista de la salsa, Willie Colón a sus 75 años; el cantante, desde hace algunos años ya estaba enfrentando problemas de salud.

Tras su lamentable partida, se recordó que el intérprete estuvo en un concierto en la feria de Cali en diciembre de 2023, donde presentó quebrantos de salud.

Hasta el momento, el famoso Grupo Niche, uno de los más fuertes de la Salsa, reaccionaron a su muerte y enviaron un mensaje de condolencias a su familia y amigos.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Willie Colón?

Fue su familia quien comunicó el lamentable fallecimiento de Willie Colón, a través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook.

Por medio del comunicado, se reveló que el cantante falleció en horas del mañana rodeado del amor y compañía de su familia.

El último concierto de Willie Colón fue en Colombia. (AFP/ Rodrigo Varela)

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, fue parte del mensaje de la familia de Colón.

¿Cuál fue el último concierto de Willie Colón?

Luego de confirmarse la muerte de Willie Colón, los fanáticos recordaron que, durante su concierto en La feria de Cali, en Colombia el 27 de diciembre de 2023, él presentó problemas de salud y los médicos le hicieron una dura advertencia.

De acuerdo con el cantante, quien para esa época tenía 73 años, reveló en su cuenta de Instagram que los médicos le dijeron que “él ya estaba viejo” y de ser el caso, en la feria habría sido su último concierto.

Willie Colón dio su último show en Colombia. (Foto: Freepik)

Finalmente, así fue, para el honor de los salseros colombianos y de los caleños, quienes adoptaron al estadounidense con ascendencia puertorriqueña como un hijo, tuvieron el privilegio de presenciar el último show del artista.

Según informes, ese día del último concierto de Colón en Cali, él se tuvo que bajar de la tarima en la mitad de la presentación porque se estaba sintiendo que le “faltaba gasolina”, pero luego se repuso para terminar su show.

Inmediatamente esto pasó, el consultó con sus médicos, quienes le sugirieron que ya debía retirarse de los escenarios.