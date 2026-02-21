Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Este fue el conmovedor mensaje de despedida de Rubén Blades a Willie Colón tras su fallecimiento

Rubén Blades se pronunció con emotivo mensaje de despedida a Willie Colón tras confirmarse su muerte.

Este fue el conmovedor mensaje de despedida de Rubén Blades a Willie Colón tras su fallecimiento
¿Qué dijo Rubén Blades tras el fallecimiento de Willie Colón? | AFP: Rodrigo Varela y Alejandro González

En horas de la mañana de este sábado 21 de febrero, se confirmó el desafortunado fallecimiento de uno de los más grandes exponentes de la salsa, quien fue Willie Colón.

Además, una gran variedad de celebridades que hacen parte del entretenimiento ha recordado a Willie Colón con especial cariño y uno de los mensajes más emotivos, fue el que compartió recientemente Rubén Blades.

¿Cuál fue el mensaje de despedida de Rubén Blades a Willie Colón?

Recientemente, Rubén Blades se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras pronunciarse en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en donde se despidió de manera emotiva de Willie Colón, expresando las siguientes palabras:

“WILLIE COLÓN: acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical. Rubén Blades. 21 de febrero, 2026”, agregó Rubén Blades.

Este fue el conmovedor mensaje de despedida de Rubén Blades a Willie Colón tras su fallecimiento
Así se despidió Rubén Blades de Willie Colón. | AFP: Alejandro González

Desde luego, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los internautas tras confirmarse el inesperado fallecimiento de Willie Colón, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Willie Colón a lo largo de su carrera profesional?

Por su parte, Willie Colón se destacó por su gran vocación al ser un reconocido vocalista del género salsa, en el que tuvo la oportunidad de darse a conocer por su éxito en canciones como: ‘Oh, qué será?’, ‘El gran varón’, ‘Pedro Navaja’, ‘La murga’, ‘Idilio’, ‘Triste y vacía’ y ‘Amor verdadero’.

Este fue el conmovedor mensaje de despedida de Rubén Blades a Willie Colón tras su fallecimiento
Este fue el importante legado que dejó Willie Colón en suy carrera. | AFP: Rodrigo Varela

Sin duda, Willie Colón dejó un importante legado en el género de la salsa no solo en países como Estados Unidos y Puerto Rico, sino que también, cautivó con su talento en Colombia, pues, tuvo la oportunidad de presentarse en varias ciudades.

¿Cómo se despidió el Grupo Niche de Willie Colón?

Así también, la reconocida agrupación de salsa, Grupo Niche, se despidió con emotivo mensaje de Willie Colón, pues expresaron las siguientes palabras:

“Hoy despedimos con profunda tristeza a Willie Colón, trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura. Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó a la salsa por siempre”, agregó Grupo Niche.

