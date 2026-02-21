Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famoso cantante de reguetón sorprendió al revelar que le parece lindo Maluma. ¿Salió del closet?

Un famoso cantante de reguetón sorprendió al admitir en redes que le parece atractivo Maluma, desatando todo tipo de reacciones en redes.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Famoso reguetonero reveló en redes que le parece atractivo Maluma
El famoso cantante de reguetón soprendió a sus fans con sus declaraciones sobre Maluma. (Foto izquierda: Giorgio Viera / AFP | Foto derecha: Freepik)

Maluma volvió a convertirse en tema de conversación tras aparecer en Los Premios Lo Nuestro con un look renovado y sin su característica barba. Sin embargo, la atención creció aún más cuando un colega del género confesó públicamente que le parece lindo el artista paisa, desatando todo tipo de comentarios en redes sociales.

¿Quién es el famoso cantante de reguetón que confesó gustarle Maluma?

En las últimas horas, el puertorriqueño Jay Wheeler, cuyo nombre real es José Ángel López Martínez, sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de videos en los que confesó que le parece "lindo" el cantante paisa Maluma.

Maluma, cantante colombiano
Maluma sorprendió al reguetonero Jay Wheeler con su belleza en Premios Lo Nuestro. (Foto: Tommaso Boddi/Getty Images /AFP)

Aunque aclaró que no le gustan los hombres, sus palabras generaron debate entre los fanáticos, debido a que en el clip que circula en redes, contó que durante la gala de Premios Lo Nuestro pudo verlo muy de cerca y aseguró que el intérprete de 'Hawái' le parecía "realmente bello".

Incluso relató que, al saludarlo, se mordió los labios y le confesó que había soñado con conocerlo, comentario que terminó avivando la conversación en internet.

¿Qué reacciones hubo en internet sobre las declaraciones de Jay Wheeler sobre Maluma?

Como era de esperarse, varios internautas comenzaron a dudar de la identidad s3x4al del boricua, expresando que aunque aclaró que no le gustaban los hombres, dejaba ver que así era.

Otros, por su parte, se tomaron sus palabras en broma y señalaron que lo entendían a la perfección, indicándole que él también era lindo y mucho más que Maluma.

Tú eres raro, bro", "Estoy de acuerdo contigo, es bello, todo lo tiene" y "Tú también eres bello", fueron los comentarios que le dejaron.

Jay Wheeler revela que le parece atractivo Maluma
Jay Wheeler dividió las opiniones en redes con sus declaraciones sobre Maluma. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

¿Qué ha dicho Maluma sobre las declaraciones que dio Jay Wheeler sobre él?

Por ahora, el artista antioqueño no se ha referido a las declaraciones que dio su colega Jay Wheeler, pues ha estado enfocado en compartir tiempo con su hija París, tal como lo ha mostrado a través de sus historias de Instagram.

Además, Maluma continúa concentrado en sus proyectos musicales, varios de los cuales sus seguidores esperan ver materializados próximamente.

