Jay Wheeler derrite las redes con un momento único junto a su hija

Jay Wheeler compartió un emotivo momento cantando con su hija, y el gesto robó el corazón de sus seguidores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La pequeña, aunque aún no habla, mostró su afinidad por la música de su padre, Jay Wheeler.
La música corre en la familia, Jay Wheeler canta con su hija y emociona a millones. Foto Freepik

El cantante puertorriqueño Jay Wheeler volvió a conquistar a sus seguidores, pero esta vez no fue con un espectáculo en vivo ni con el lanzamiento de un nuevo tema, sino con un momento familiar lleno de ternura.

¿Cuál fue el video que Jay Wheeler compartió con sus seguidores y causó sensación?

A través de sus historias de Instagram, el artista compartió un video en el que aparece interpretando a capela su más reciente sencillo, Sin ti, colaboración que realizó con la banda colombiana Morat.

Lo especial de la escena fue que su pequeña hija intentó seguir la melodía junto a él, demostrando que, aunque aún no habla, ya muestra una gran afinidad por la música de su padre.

En las imágenes se aprecia a Jay Wheeler entonando cada verso con cercanía y emoción, mientras su hija, con gestos y sonidos, trata de acompañarlo, los internautas no tardaron en reaccionar, saturando las redes con comentarios que aplaudían el lado paternal y el vínculo que comparte con su familia.

¿En qué momento Jay Wheeler se convirtió en padre y cómo lo compartió con sus seguidores?

La historia de esta nueva etapa en su vida comenzó en junio de 2024, cuando Jay Wheeler y su pareja, la también cantante Zhamira Zambrano, revelaron con alegría el primer ultrasonido de su bebé.

Meses después, ambos dieron la bienvenida a su hija, noticia que anunciaron con una tierna publicación en Instagram donde se les ve sosteniendo la diminuta mano de la recién nacida.

Jay Wheeler conquistó las redes, no con un show, sino con un dueto que solo el amor puede crear
Jay Wheeler entonó “Sin ti” mientras su hija intentaba seguir la melodía. Foto Freepik

En paralelo a esta faceta personal, Wheeler también vive un momento relevante en su carrera, Sin ti marca la primera colaboración entre el intérprete puertorriqueño y Morat, agrupación bogotana conocida por su capacidad para crear himnos románticos.

¿De qué se trata el nuevo sencillo de Jay Wheeler y Morat?

La canción narra una historia de desamor, con letras cargadas de nostalgia y sentimientos profundos, retratando ese proceso emocional posterior a una ruptura, un tema que ha generado una gran expectativa, no solo por la unión de dos propuestas musicales con estilos distintos, sino porque representa el regreso de Morat a la escena después de un tiempo alejados de los estrenos.

Olvida los estadios… esta vez Jay Wheeler brilló en casa, con su hija como su mejor corista
Jay Wheeler conquistó las redes, no con un show, sino con un dueto que solo el amor puede crear. Foto Freepik

La combinación de la voz melódica de Jay Wheeler con el sello inconfundible de la banda ha dado como resultado una pieza que ya está conquistando a los fanáticos del pop en español.

José Ángel López Martínez, nombre real de Jay Wheeler, ha construido una sólida trayectoria en pocos años, destacándose por sus interpretaciones cargadas de emoción y letras que conectan con el público.

Ahora, además de seguir cosechando éxitos musicales, el cantante disfruta de su papel como padre, algo que, a juzgar por las reacciones, ha hecho que sus seguidores lo admiren aún más.

