Entre lujo y famosos: así fue la fiesta de cumpleaños de Gianluca Vacchi
El empresario y DJ italiano celebró sus 58 años entre glamour, música, celebridades y la ternura de su hija Blu Jerusalema.
El carismático empresario y DJ italiano Gianluca Vacchi celebró por todo lo alto su cumpleaños número 58, combinando momentos familiares con una fiesta que dejó huella.
¿Cómo celebró Gianluca Vacchi su cumpleaños número 58?
La primera parte de la celebración fue un encuentro privado en el que participaron únicamente sus seres más cercanos, mientras que la segunda se convirtió en un gran evento social con invitados de lujo, entre ellos la reconocida actriz Ellen Pompeo, protagonista de Grey’s Anatomy.
Gianluca Vacchi, que no es ajeno a compartir sus vivencias con sus seguidores, publicó en Instagram un emotivo mensaje en el que agradeció por sus logros, haciendo énfasis en que su mayor orgullo es la familia que ha construido junto a su pareja, la modelo venezolana Sharon Fonseca, y su pequeña hija Blu Jerusalema.
“Tengo planes de quedarme para siempre”, escribió junto a un video que mostraba algunos momentos clave de la velada.
¿Cómo compartió Gianlucca Vacchi la celebración con sus seguidores?
El video comienza con la familia abordando un vehículo de lujo rumbo a la ubicación de la fiesta, en un espacio junto a un lago rodeado de colinas, y aunque Gianluca Vacchi no confirmó el sitio exacto, todo apunta a que se trataba de su ciudad natal.
La música fue uno de los elementos más destacados, un trío de cuerdas y un DJ aunque el propio Vacchi no dudó en tomar el control de la cabina en algún momento.
Entre risas y bailes, compartió instantes memorables con su hija, quien vestía de blanco y conquistó miradas con su ternura y su forma de bailar, un detalle que también se puede contemplar en el video de cumpleaños.
¿Quiénes fueron los invitados más importantes de Gianluca Vacchi en su cumpleaños?
Uno de los momentos más esperados llegó con la presentación de dos pasteles de cumpleaños, el primero, adornado con frutos rojos, y el segundo, una pieza de varios niveles decorada con fotografías que repasaban la vida del empresario.
Después, un espectáculo de fuegos artificiales que Gianluca Vacchi disfrutó junto a Sharon y Blu, rodeado de amigos y familiares, compartiendo una reflexión sobre la edad y la importancia de mantener vivo el espíritu joven.
Con su inconfundible energía, Gianluca Vacchi demostró que la edad es solo un número y que la verdadera celebración está en vivir intensamente cada momento.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike