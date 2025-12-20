Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn

Descubre cómo Eugenio Derbez decidió manejar el duelo con discreción el fallecimiento de la mamá de Aislinn.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez?
Eugenio Derbez habla sobre la salud de su hija, Aislinn Derbez / (Foto de AFP)

Eugenio Derbez decidió romper el silencio y aclarar una situación que generó múltiples reacciones en redes sociales y en la opinión pública, la forma en la que se enteró del fallecimiento de Gabriela Michel, actriz de doblaje, expareja suya y madre de su hija mayor, Aislinn Derbez.

El actor abordó el tema con serenidad, defendiendo su postura de manejar el duelo desde la privacidad, a pesar de las críticas que recibió por no pronunciarse de inmediato de manera pública.

¿Cómo recibió Eugenio Derbez la noticia del fallecimiento?

El actor contó que se enteró de la muerte de Gabriela Michel mientras se encontraba fuera de México, cumpliendo compromisos laborales en Estados Unidos.

Eugenio Derbez rompe el silencio y explica por qué fue reservado tras la pérdida.
Eugenio Derbez rompe el silencio y explica por qué fue reservado tras la pérdida. Foto | Alberto E. Rodriguez.

En ese momento, estaba asistiendo a un evento importante en Nueva York junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, cuando recibió la información de manera inesperada, la noticia lo tomó por sorpresa, en un contexto en el que no tenía margen para reaccionar públicamente ni para procesar lo ocurrido de forma inmediata.

Eugenio explicó que, pese a la distancia física, su prioridad fue comunicarse con su hija Aislinn para acompañarla emocionalmente, sin embargo, dejó claro que ese tipo de acciones no necesitan ser compartidas ni anunciadas públicamente.

¿Por qué Eugenio Derbez decidió mantenerse en silencio ante las críticas?

Frente a los cuestionamientos que surgieron en redes sociales, Derbez fue claro al señalar que no existe una obligación moral de hacer público cada aspecto de la vida personal.

Afirmó que, aunque Gabriela Michel fue una persona importante en su historia, ya no mantenían una relación de pareja desde hace años y ella tenía una vida formada junto a su esposo.

¿Cómo se encuentra Aislinn Derbez en medio de este proceso?

Eugenio también habló del estado emocional de su hija, reconociendo que ha atravesado semanas especialmente difíciles, y aseguró que la pérdida de su madre fue un golpe profundo para Aislinn, sumado a otros cambios importantes que ha vivido recientemente en su vida personal y profesional.

Eugenio Derbez
Eugenio Derbez se enteró del fallecimiento mientras estaba en Nueva York. | Foto AFP/ Michael Tran

Según Derbez, Aislinn se encuentra estable y enfrentando el duelo con herramientas emocionales que ha desarrollado a lo largo del tiempo.

Con estas declaraciones, Eugenio Derbez no solo aclaró cómo se enteró del fallecimiento de Gabriela Michel, sino que también abrió una conversación sobre los límites entre lo público y lo privado.

